Người bán thịt chó tử vong vì bệnh dại

Đồng ThápÔng Nguyễn Ngọc Sơn, 58 tuổi, làm nghề bán thịt chó, đã tử vong sau một tuần nhập viện nghi nhiễm virus dại từ lò mổ qua vết trầy xướt trên da.

Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp ghi nhận đây là ca tử vong do bệnh dại đầu tiên trên địa bàn, tính từ đầu năm đến nay.

Người này ly hôn, sống một mình tại ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An. Trong nhà ông Sơn nuôi một con chó 2-3 tháng tuổi đã tiêm ngừa dại. Hiện con vật vẫn sống, không nhiễm virus dại.

Chính quyền xã Mỹ Tịnh An cũng ghi nhận trong vòng một tháng qua trên địa bàn cũng không phát hiện trường hợp vật nuôi nhiễm dại.

Công việc hàng ngày của ông Sơn là đến các lò giết mổ (không rõ địa chỉ) ở phường Mỹ Tho thuộc tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tây Ninh để lấy thịt chó đem về chế biến. Một tuần trước ông Sơn vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang với các triệu chứng chóng mặt, tê yếu nửa người, được chẩn đoán bệnh liên quan thần kinh và tăng huyết áp.

Tuy nhiên, sau đó bệnh ông diễn tiến nặng với biểu hiện sợ nước, khó thở khi uống nước - dấu hiệu điển hình của bệnh dại. Hai hôm sau, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại. Gia đình xin đưa bệnh nhân về, tối hai hôm trước tử vong.

"Nguồn lây nguy cơ có khả năng nhất là máu và chất tiết của thịt chó nhiễm dại được cung cấp từ lò mổ tiếp xúc qua các vết trầy xước trên da của bệnh nhân", đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận định.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 4 ổ dịch dại trên động vật.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM hôm nay cũng cảnh báo nguy cơ dịch bệnh dại bùng phát trong cao điểm nắng nóng. Từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận ba ca tử vong do bệnh dại trong khi cả năm ngoái có 5 ca.

Dại là bệnh không thể điều trị. Khi phát triệu chứng, 100% bệnh nhân tử vong. Biện pháp phòng bệnh là tiêm vaccine hoặc uống huyết thanh ngay khi bị động vật cắn hay cào xước.

Hoàng Nam