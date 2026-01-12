Người bán rong 'chặt chém' khách Tây 250.000 đồng chiếc nón lá

Hà NộiMột người bán hàng rong tại khu vực phố cổ đã bán chiếc nón cho khách nước ngoài với giá 250.000 đồng, sau khi bị người dân phát hiện và can thiệp, đã trả lại tiền.

Khoảng 16h ngày 11/1, anh Nguyễn Văn Duy, chủ một spa ở phố Hàng Gai, qua camera giám sát trước cửa, đã phát hiện hai khách nước ngoài tranh cãi với một người bán rong về giá cả. Du khách đưa hai tờ 500.000 đồng để mua một chiếc nón nhưng chỉ nhận lại 150.000 đồng tiền thừa. Anh đã ra chất vấn, người bán hàng rong ban đầu nói "hai du khách chỉ đưa 500.000 đồng", nhưng khi biết có camera giám sát, người này đồng ý nhận lại nón và hoàn trả một triệu đồng cho khách.

"Tôi làm du lịch 20 năm trên phố cổ rồi nên không thể làm ngơ trước cảnh này", anh nói và cho biết giá nón tại phố cổ dao động 40.000 đồng đến 70.000 đồng một chiếc.

Anh Duy sau đó đã trình báo sự việc lên Công an phường Hoàn Kiếm.

Khách Tây suýt bị chặt chém 850.000 đồng cho hai chiếc nón ở Hà Nội Người bán rong trả lại tiền cho khách Tây mua nón. Video: NVCC

Chiều 12/1, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm cho biết đã mời bà Nguyễn Thị Thu - người bán rong trên phố cổ - đến làm việc. Bà Thu cho biết đã bán chiếc nón lá giá 250.000 đồng cho khách. Sau khi bị anh Duy can thiệp, yêu cầu giảm giá, bà Thu giảm còn 150.000 đồng nhưng khách không đồng ý nên đã trả lại tiền.

Bà Thu thừa nhận hành vi "chặt chém" khách nước ngoài gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Việt Nam và gửi lời xin lỗi đến những người liên quan.

Công an phường Hoàn Kiếm phạt bà Thu 225.000 đồng vì lỗi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường theo quy định.

Đây không phải lần đầu tiên du khách trong và ngoài nước bị chặt chém tại khu vực phố cổ Hà Nội. Tháng 7/2025, nhóm khách Philippines bị một tài xế ở khu vực phường Hoàn Kiếm "chặt chém" gần 1,4 triệu đồng tiền taxi cho quãng đường chưa đến 1 km. Tháng 9/2025, một gia đình Australia cũng bị tài xế thu 1,2 triệu đồng tiền xích lô, cao gấp ba lần giá quy định.

Tú Nguyễn