Người 'bán máu thiện nguyện' bị khởi tố

TP HCMÔng Hoàng Trọng An, 70 tuổi, bị xác định là đưa thông tin gian dối "phải bồi dưỡng cho người hiến máu" để lấy tiền của gia đình bệnh nhi.

Ngày 11/8, ông An bị Công an quận 10 khởi tố, cho tại ngoại (do tuổi cao), về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đầu tháng 6, các bệnh nhi mổ tim tại Viện Tim TP HCM thay vì trả tiền truyền máu thì có thể tìm hai người hiến hai đơn vị máu (mỗi đơn vị 350 ml) để trả lại ngân hàng máu. Ông An bị tố cáo đã dùng danh nghĩa làm thiện nguyện, dẫn các tình nguyện viên đến hiến máu, sau đó yêu cầu gia đình bệnh nhi bồi dưỡng cho người hiến máu nhưng thực chất là bỏ túi riêng.

Trong thời gian bị điều tra, ông An cho biết mình từng là hội viên Hội Chữ thập đỏ TP HCM, gần đây là hội viên Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ông tham gia công tác thiện nguyện tại Viện Tim bằng cách vận động chi phí giúp bệnh nhân mổ tim, cưu mang hơn 260 bệnh nhi; tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng trong đợt dịch Covid-19 bùng phát năm ngoái...

Về trường hợp bị tố cáo, ông cho rằng, lúc đó đang giúp 6 bệnh nhi chờ làm thủ tục nhập viện, chuẩn bị sẵn danh sách người tình nguyện hiến máu để đợi các bé phẫu thuật sẽ đến cho máu. Có hai người nhà bệnh nhân đến nhờ ông tìm giúp người hiến máu, ông từ chối vì "đang đợi lo cho 6 bé kia, tìm người hiến máu cũng rất khó". Hôm sau, hai người này quay lại tiếp tục nhờ vả, ông nhận lời.

Sau đó, một gia đình gửi ông 2 triệu đồng, gia đình còn lại đưa 200.000 đồng. "Số tiền này tôi nói với gia đình bệnh nhân là sẽ mua thẻ cào tặng người hiến máu chứ không đưa tiền, vì đưa tiền sẽ có tính mua bán", người này giải thích.

Tuy nhiên, sau khi những người hiến máu thiện nguyện xong, ông đưa đi ăn phở, uống cà phê rồi chia tay chứ không đưa thẻ cào. "Tôi còn 6 bé gia đình rất nghèo đang chờ nhập viện, tính dùng số tiền này để hỗ trợ thêm cho họ nhưng sợ nói rõ lý do thì hai người kia sẽ không đưa tiền", ông An nói, thêm rằng "dù đã nói dối hai gia đình nhưng nghĩ việc này không hại người, không có tội".

Theo cơ quan điều tra, ông An đã yêu cầu các gia đình bệnh nhi tại Viện Tim TP HCM bồi dưỡng từ 1-3 triệu đồng cho người hiến máu thiện nguyện (được ông giới thiệu). Hành vi gian dối này đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, tổng số tiền ông này chiếm đoạt chưa được công bố.

Quốc Thắng