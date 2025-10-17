Hưng YênTòa phúc thẩm cho rằng, do có sự thay đổi trong chính sách pháp luật, nên hành vi của người bán gà lôi trắng Thái Khắc Thành không còn nguy hiểm cho xã hội.

Bản án phúc thẩm với bị cáo Thái Khắc Thành, 45 tuổi, trú Nghệ An, được TAND tỉnh Hưng Yên tuyên trưa 17/10.

Theo đó, HĐXX căn cứ sự thay đổi của chính sách làm cho hành vi của Thành không còn nguy hiểm cho xã hội để miễn trách nhiệm hình sự và tiền phạt bổ sung cho bị cáo.

Người bán gà lôi trắng được miễn trách nhiệm hình sự

Cụ thể, tòa căn cứ theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm của Thông tư 27, gà lôi trắng chuyển sang nhóm IIB (không bị cấm nuôi thương mại nhưng phải tuân thủ các quy định về nuôi, nhốt, vận chuyển) mà không còn thuộc nhóm IB (động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) như tại thời điểm khởi tố vụ án.

Tòa khẳng định việc bị cáo Thành bị truy tố về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nhưng do thời điểm xét xử sơ thẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư 27, làm cho hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội.

Tuy nhiên do văn bản có hiệu lực từ 1/7/2025 nhưng đến 16/7, mới được đăng trên cổng thông tin điện tử chính phủ và không được gửi cho các cơ quan tiến hành tố tụng để rà soát các trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử và thi hành án dẫn đến việc cấp sơ thẩm không có căn cứ áp dụng Thông tư này.

Do đó, cùng với việc tuyên án, Tòa cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường ban hành văn bản làm cho ccas hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội, cần có văn bản thông báo cho các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan liên quan. Đồng thời, tòa cũng kiến nghị chính phủ cho rà soát các văn bản pháp luật nội dung không thống nhất để kịp thời xử lý.

Sau phiên tòa, bị cáo cảm ơn HĐXX và các cơ quan tố tụng đã áp dụng chính sách khoan hồng, cho mình cơ hội được về với gia đình.

Tại phần xét hỏi, Thành khai thấy một người trên mạng bán gà lôi trắng, thấy đẹp nên thích, đã mua làm cảnh, song không biết đó giống gà gì, cũng không biết là động vật quý hiếm, bán để thu hồi vốn nuôi thêm.

Thẩm phán khi này phân tích "đẹp hay không, bị cáo thích thì mua trên mạng cũng phải tìm hiểu nó là giống gà gì có là động vật nguy cấp, quý hiếm, có được tự do nhân giống, mua bán hay không".

VKS chất vấn "bị cáo nói thích nên nuôi làm cảnh mà lại bán?". Kiểm sát viên sau đó công bố lại lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, nói rằng biết nuôi giống gà này cần giấy phép, nhưng cũng không rõ cơ quan nào cấp, và không xin giấy phép.

Bị cáo Thành nói nhận thức được sai phạm, và khẳng định hành vi nhân giống và mua bán gà lôi trắng là vi phạm pháp luật, việc khởi tố của cơ quan điều tra và việc VKS sơ thẩm truy tố bị cáo là đúng.

Nêu quan điểm giải quyết vụ án sau đó, VKSND tỉnh Hưng Yên xét thấy hành vi của Thành "không còn nguy hiểm cho xã hội", đề nghị tòa miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo, miễn tiền phạt bổ sung.

HĐXX phiên phúc thẩm do thẩm phán Phạm Ngọc Thành làm chủ tọa. Ảnh: Danh Lam

Quá trình xét xử xác định, năm 2022, Thành biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định nhân giống bán.

Năm 2024, bị cáo lên mạng xã hội mua một con gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, cũng qua mạng xã hội, Thành liên hệ với người ở huyện Diễn Châu cũ, trao đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi lấy hai con gà lôi mái của người này.

Nhà chức trách cáo buộc Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc nuôi những con gà lôi trên. Quá trình nuôi, các con gà lôi mái đẻ trứng và ấp nở được 10 con.

Ngày 26/3, Thành nhận tin nhắn của tài khoản lạ không rõ tên, tuổi, địa chỉ, hỏi mua 10 con gà lôi con. Hai bên thống nhất giá 500.000 đồng một con. Do gà con còn non, đối tác bảo Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là một triệu đồng, hẹn thời gian giao ngày 2/4.

Khoảng 7h ngày 1/4, Thành thuê xe vận chuyển gà với giá 2,6 triệu đồng. Sáng hôm sau, xe chạy đến địa phận huyện Vũ Thư đã bị Công an tỉnh Thái Bình (cũ) kiểm tra, thu tang vật. Khám nhà Thành sau đó, cơ quan điều tra thu thêm 3 con.

Xét các tình tiết giảm nhẹ, cấp sơ thẩm tuyên 6 năm tù khung hình phạt 5-10 năm. Vụ án được dư luận quan tâm, nhiều luật sư sau đó đã đề nghị bào chữa miễn phí.

Năm ngày sau, VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử vụ phúc thẩm theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày 13/8, bị cáo Thành được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo mong được cấp phúc thẩm xem xét lại, tuyên một bản án khoan hồng.

Theo Điều 29 Bộ luật Hình sự, người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa; Khi có quyết định đại xá. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội; Người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội; Hoặc trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận. Người phạm tội cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự kho thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Theo luật sư Vũ Tiến Vinh (Công ty luật Bảo An, hà Nội), hiểu đơn giản miễn trách nhiệm hình sự là trường hợp đủ căn cứ xác định hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm nhưng vì một số lý do luật định, bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự. Khác với tuyên vô tội (chỉ thực hiện khi xét xử), miễn trách nhiệm hình sự có thể được thực hiện ở bất kỳ giai đoạn tố tụng nào như điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Người được miễn trách nhiệm hình sự là người có tội nên họ không có quyền yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Hải Thư