Người bắn chết anh họ vì mâu thuẫn đất đai bị phạt 22 năm tù

Tây NinhHồ Trung Nga, 63 tuổi, phát hiện anh họ (bị câm điếc) đắp bờ ranh đất tranh chấp trước đó nên ngăn cản, dùng súng hơi bắn nạn nhân tử vong.

Ngày 23/4, ông Nga bị TAND tỉnh Tây Ninh xử trực tuyến, tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt 22 năm tù.

Do trước đó gia đình bị cáo đã chủ động bồi thường 100 triệu đồng tiền ma chay, tổn thất tinh thần, nên còn phải tiếp tục bồi thường gần 250 triệu đồng.

Hồ Trung Nga thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, Hồ Trung Nga và ông Hồ Văn Mười, cùng ở ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa Lập, là anh em họ, nhà ở gần nhau. Cách đây 21 năm, hai người từng xảy ra tranh chấp đất và đã được giải quyết bằng án phúc thẩm.

Sau đó, ông Nga lên mạng xã hội mua một khẩu súng hơi tự chế cùng đạn, cất tại nhà để săn bắn chim cò.

Sáng 12/7 năm ngoái, ông Nga mang súng ra đám tràm bắn chim thì phát hiện ông Mười đang đắp đất tại bờ ruộng từng tranh chấp trước đó. Nga chạy đến ra hiệu ngăn cản, nhưng do ông Mười không nghe thấy nên vẫn tiếp tục.

Bực tức, Nga nổ súng bắn vào ngực ông Mười.

Nạn nhân sau đó về nhà nằm võng. Đến trưa, gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng ông Mười đã tử vong.

Gây án xong, ông Nga mang khẩu súng cùng hơn 200 viên đạn đến cơ quan công an tự thú.

Nam An