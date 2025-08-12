Người Ấn kêu gọi giảm mua hàng Mỹ

Một số doanh nghiệp và người tiêu dùng Ấn Độ kêu gọi tẩy chay hàng Mỹ, ủng hộ sản phẩm nội địa, sau khi ông Trump áp thuế 50%.

Tại Ấn Độ, người tiêu dùng say mê các thương hiệu quốc tế, xem chúng là biểu tượng thăng tiến trong cuộc sống. Nắm bắt tâm lý ở quốc gia đông dân nhất thế giới, nhiều thương hiệu Mỹ xem đây là thị trường trọng điểm, theo Reuters.

Ví dụ, nước này có lượng người dùng WhatsApp (thuộc Meta) nhiều nhất. Trong khi, Domino's là chuỗi là nhà hàng lớn nhất nơi này. Các loại đồ uống như Pepsi và Coca-Cola thường chiếm lĩnh các kệ hàng và mọi người vẫn xếp hàng khi một cửa hàng Apple mới khai trương hoặc Starbucks giảm giá.

Theo số liệu của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ, Ấn Độ mua 41,5 tỷ USD hàng hóa nước này năm 2024, tăng 3% so với 2023. Đồng thời, nhập khẩu dịch vụ của Mỹ quy mô tương đương, đạt 41,8 tỷ USD, tăng gần 16%.

Người đi đường ngang qua bảng quảng cáo Iphone 15 ở Kolkata, Ấn Độ ngày 6/11/2023. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, hôm 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế bổ sung 25% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Như vậy, sản phẩm từ nước này đến Mỹ - hiện chịu thuế quan 25%, sẽ dối diện tổng mức thuế 50% từ 27/8. Đây là một trong những mức thuế cao nhất Mỹ áp lên các đối tác thương mại.

Động thái gây ra tâm lý bất bình của một số lãnh đạo doanh nghiệp và người tiêu dùng nước này. Họ kêu gọi ủng hộ hàng nội địa và bớt phụ thuộc vào sản phẩm, dịch vụ của Mỹ. Manish Chowdhary, Đồng sáng lập Wow Skin Science kêu gọi ủng hộ nông dân và các startup biến "made in India" thành "cơn sốt toàn cầu".

Chủ thương hiệu mỹ phẩm này nói đất nước cần học hỏi Hàn Quốc - quốc gia có các sản phẩm thực phẩm và làm đẹp nổi tiếng khắp thế giới. "Chúng ta xếp hàng để mua sản phẩm từ những nơi cách xa hàng nghìn dặm, tự hào chi tiền cho những thương hiệu không thuộc về mình. Trong khi đó, những nhà sản xuất lại phải vật lộn để được chú ý ngay trên quê hương", ông nói.

Rahm Shastry, CEO DriveU, dịch vụ cung cấp tài xế theo yêu cầu tại Ấn Độ cho rằng quốc gia Nam Á nên có những nền tảng mạng xã hội và công nghệ riêng thay cho Twitter, Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, giống như Trung Quốc.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Modi đưa ra "lời kêu gọi đặc biệt" về việc tự lực tự cường. Phát biểu trong một cuộc họp tại Bengaluru, ông nói các công ty công nghệ đã tạo ra sản phẩm cho thế giới, nhưng "giờ là lúc chúng ta cần ưu tiên hơn cho nhu cầu của Ấn Độ". Ông không đề cập bất kỳ công ty cụ thể nào.

Thực tế, các công ty bán lẻ Ấn Độ đang cạnh tranh quyết liệt với những thương hiệu ngoại như Starbucks tại thị trường trong nước, nhưng việc vươn ra toàn cầu vẫn thách thức. Tuy nhiên, doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin của nước này đã có chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế toàn cầu, với những cái tên như TCS và Infosys cung cấp giải pháp phần mềm cho khách hàng khắp thế giới.

Hôm 10/8, nhóm Swadeshi Jagran Manch, có liên hệ với đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Modi, đã tổ chức các cuộc tuần hành nhỏ trên khắp Ấn Độ, kêu gọi người dân tẩy chay các thương hiệu Mỹ. Ashwani Mahajan, Đồng điều phối của nhóm nói hoạt động nhằm kêu gọi vì tinh thần dân tộc và lòng yêu nước.

"Người dân cần quan tâm hơn đến sản phẩm Ấn Độ. Sẽ cần một thời gian để điều này thành hiện thực", ông nói. Đội ngũ của ông còn chuẩn bị sẵn danh sách gợi ý người tiêu dùng các thương hiệu xà phòng, kem đánh răng và nước giải khát nội địa có thể lựa chọn để thay thế hàng ngoại.

Làn sóng kêu gọi ủng hộ hàng nội địa, tránh xa hàng Mỹ vẫn tiếp diễn nhưng chưa có dấu hiệu ảnh hưởng tới doanh số các thương hiệu. Thậm chí, Tesla vẫn khai trương showroom thứ hai tại Ấn Độ ở New Delhi hôm 11/8.

Tại bang Uttar Pradesh, thực khách Rajat Gupta, 37 tuổi, cho biết không bận tâm đến các cuộc biểu tình về thuế quan và chỉ đơn giản là thưởng thức ly cà phê 49 rupee (0,55 USD) tại cửa hàng McDonald’s mà anh cho là đáng tiền. "Thuế quan là chuyện ngoại giao và chiếc bánh McPuff cùng ly cà phê của tôi không nên bị lôi vào đó", anh nói.

Phiên An (theo Reuters)