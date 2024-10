Người Ấn Độ hành lễ ở sông thiêng bất chấp ô nhiễm

Người đàn ông vác can dựng nước sông Hằng linh thiêng, dạo bước trên cây cầu bắc qua sông Yamuna.

New Delhi thường xuyên nằm trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chỉ số chất lượng không khí ở New Delhi ngày 29/10 ở mức "rất tệ" là 273, cao hơn 18 lần so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Ô nhiễm bụi mịn PM2.5 khiến các hạt bụi siêu nhỏ có nguy cơ xâm nhập sâu vào phổi, gây ung thư.

Mùa lễ hội Chhath Puja vào tháng 11 sắp đến khiến giới chức lo ngại, bởi hàng nghìn tín đồ Hindu sẽ tới tắm mình trong sông Yamuna.