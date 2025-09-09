Người âm mưu ám sát ông Trump xin lỗi vì 'làm phiền bồi thẩm đoàn'

Ryan Routh, nghi phạm âm mưu ám sát ông Trump trên sân golf hồi tháng 9/2024, xin lỗi các ứng viên bồi thẩm đoàn khi họ có mặt trong phiên xử đầu tiên.

"Tôi cảm ơn quý vị đã có mặt và xin lỗi vì đã khiến các vị phải đến đây", Ryan Routh, 59 tuổi, phát biểu trước nhóm 60 người sẽ được lựa chọn làm bồi thẩm đoàn tại tòa án ở Florida ngày 8/9, trong phiên làm việc đầu tiên của quá trình xét xử vụ án âm mưu ám sát ông Donald Trump gần một năm trước.

Phiên tòa bắt đầu với quy trình chọn bồi thẩm đoàn, dự kiến kéo dài ba ngày để tìm 12 bồi thẩm viên chính thức và 4 người dự khuyết. Thẩm phán liên bang Aileen Cannon đã chấp thuận yêu cầu tự bào chữa của Routh nhưng vẫn chỉ định luật sư hỗ trợ.

Nhóm bồi thẩm đoàn đầu tiên gồm 60 người được đưa vào phòng xử án chiều 7/9, trong khi hai nhóm còn lại với tổng cộng 60 người sẽ xuất hiện vào sáng 9/9. Sau khi lựa chọn bồi thẩm đoàn, tòa dự kiến bắt đầu xét xử từ ngày 11/9.

Ryan Routh bị cảnh sát Florida bắt trên cao tốc, gần câu lạc bộ golf West Palm Beach, ngày 15/9/2024. Ảnh: Cảnh sát Hạt Martin

Theo cáo trạng, ngày 15/9/2024, Routh mang theo súng trường nấp trong một rặng cây ở Câu lạc bộ golf quốc tế West Palm Beach. Ông Trump, khi đó là ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, đã đến đây đánh golf cùng cố vấn thân cận Steve Witkoff.

Một nhân viên mật vụ Mỹ đã phát hiện nòng súng trường thò ra từ bụi cây và bắn 4 phát vào vị trí tình nghi. Routh không bắn trả phát nào và bỏ chạy khỏi hiện trường. Các đặc vụ sau đó bắt được ông này trên cao tốc liên bang.

Routh bị tạm giam gần một năm qua. Ông này bị truy tố tội âm mưu ám sát một ứng viên tổng thống và 4 tội danh khác, trong đó có những vi phạm luật liên bang về vũ khí. Nếu bị kết án với cáo buộc ám sát, ông có thể phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân.

Dù không phải luật sư, Routh vẫn quyết định tự bào chữa trong vụ án này và đã tuyên bố không nhận tội. Các công tố viên liên bang cho biết Routh đã lên kế hoạch ám sát ông Trump trong nhiều tuần và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngoài cáo buộc liên bang, Routh còn đối mặt cáo buộc khủng bố và âm mưu giết người ở tòa án cấp bang. Nghi phạm cũng tuyên bố không nhận tội với những cáo buộc này.

Routh là một công nhân xây dựng ở Bắc Carolina, sau đó chuyển đến Hawaii. Ông tự nhận là lính đánh thuê và từng tìm cách tuyển người từ Afghanistan, Moldova và đảo Đài Loan đến tham chiến tại Ukraine.

Routh từng bị bắt vào năm 2002 vì tội trốn lệnh dừng xe và cố thủ trước cảnh sát ở Greensboro, bang Bắc Carolina. Routh khi đó mang theo một khẩu súng trường tự động và một quả nổ có ngòi dài 25 cm. Năm 2010, cảnh sát phát hiện hàng trăm món đồ ăn trộm trong nhà của Routh. Trong cả hai vụ, ông này đều chỉ bị án treo.

Thanh Danh (Theo AP, NPR)