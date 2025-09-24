Người âm mưu ám sát ông Trump định tự sát tại tòa

Ryan Routh, người âm mưu ám sát ông Trump trên sân golf tháng 9/2024, dùng bút đâm vào cổ để tự sát tại tòa và bị các sĩ quan cản lại.

Bồi thẩm đoàn gồm 12 người ngày 23/9 tuyên bố Ryan Routh, 59 tuổi, có tội đối với các cáo buộc âm mưu ám sát một ứng viên tổng thống, tấn công sĩ quan liên bang và các tội liên quan đến súng sau quá trình xét xử kéo dài 12 ngày tại Florida.

Trong lúc bồi thẩm đoàn rời khỏi phòng xử án, Routh chộp lấy một cây bút trên bàn và cố gắng đâm vào cổ mình. Các sĩ quan cảnh sát nhanh chóng khống chế Routh và đưa ông ta ra khỏi phòng xử án.

Cây bút mà Routh dùng để tự đâm mình là bút dẻo, được thiết kế để ngăn các bị cáo dùng làm vũ khí, do đó bị cáo không làm rách da hoặc gây thương tích cho bản thân, theo một nguồn tin.

Các sĩ quan cảnh sát khống chế Ryan Routh khi ông này dùng bút đâm vào cổ tại phiên tòa ngày 23/9. Tranh: AP

Khi cảnh sát đưa Ryan Routh ra khỏi phòng xử án, con gái của ông ta là Sara Routh hét lên rằng "bố ơi, con yêu bố, đừng làm gì cả, con sẽ đưa bố ra ngoài, ông ấy không làm hại ai cả", đồng thời cho rằng vụ án nhằm vào bố của mình là dàn dựng. Sara Routh sau đó được đưa ra bên ngoài.

Ryan Routh bị áp giải lại về phòng xử án và bị còng tay. Thẩm phán thông báo sẽ tuyên án Routh vào ngày 18/12, ông ta đối mặt với án tù chung thân vì âm mưu ám sát ông Donald Trump.

Tổng thống Trump bình luận với các phóng viên rằng vụ án "đã được xử lý rất tốt". "Điều này rất quan trọng, không thể để chuyện như vậy xảy ra đối với bất cứ ai, không chỉ mình tôi", ông Trump nói. "Công lý đã được thực thi. Tôi thực sự cảm kích trước thẩm phán, bồi thẩm đoàn và những người liên quan".

Theo cáo trạng, Routh ngày 15/9/2024 mang theo súng trường nấp trong một rặng cây ở Câu lạc bộ golf quốc tế West Palm Beach. Ông Trump, khi đó là ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, đã đến đây đánh golf cùng cố vấn thân cận Steve Witkoff.

Ryan Routh bị cảnh sát Florida bắt trên cao tốc, gần câu lạc bộ golf West Palm Beach, tháng 9/2024. Ảnh: Cảnh sát Hạt Martin

Một nhân viên mật vụ Mỹ đã phát hiện nòng súng trường thò ra từ bụi cây và bắn 4 phát vào vị trí tình nghi. Routh không bắn trả phát nào và bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó bị bắt trên cao tốc liên bang.

Dù không phải luật sư, Routh vẫn quyết định tự bào chữa trong vụ án này và đã tuyên bố không nhận tội. Các công tố viên liên bang cho biết Routh đã lên kế hoạch ám sát ông Trump trong nhiều tuần và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Routh là một công nhân xây dựng ở Bắc Carolina, sau đó chuyển đến Hawaii. Ông tự nhận là lính đánh thuê và từng tìm cách tuyển người từ Afghanistan, Moldova và đảo Đài Loan đến tham chiến tại Ukraine.

Routh từng bị bắt vào năm 2002 vì tội trốn lệnh dừng xe và cố thủ trước cảnh sát ở Greensboro, bang Bắc Carolina. Routh khi đó mang theo một khẩu súng trường tự động và một thiết bị nổ có ngòi dài 25 cm. Năm 2010, cảnh sát phát hiện hàng trăm món đồ ăn trộm trong nhà của Routh. Routh đều lĩnh án treo trong hai vụ này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)