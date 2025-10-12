Người 2 lần đốt rác trên sân thượng gây cháy lan ở Hà Nội bị bắt

Hoàng Công Sơn thừa nhận hai lần mang rác lên sân thượng đốt khiến cháy lan sang nhà hàng xóm trên phố Đê La Thành, gây hỗn loạn khu vực, thiệt hại tài sản.

Ngày 12/10, Công an phường Láng cho biết đã khởi tố Sơn, 55 tuổi, chủ căn nhà ở đường Đê La Thành, về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an cũng củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi Hủy hoại tài sản của Sơn.

Công an làm việc với Hoàng Công Sơn (trái). Ảnh: Linh Đan

Nhà của Sơn có 5 tầng, một tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 284 m2, ở mặt đường Đê La Thành. Gia đình ông này đã được vận động trang bị bình chữa cháy và quản lý theo khu dân cư về phòng cháy.

Sơn khai, sáng 10/10, gom các loại rác là mảnh gỗ, lá khô rồi mang lên tầng thượng đốt. Khi rác đang cháy thì ông ta xuống dưới tầng 2 ngồi ăn cơm, sau đó quay lên thì thấy lửa bùng lớn. Sơn dùng xô nước dập nhưng không tắt được.

Đám cháy bùng lên dữ dội trên sân thượng. Video: Văn Chiến

Đám cháy bùng lên gây ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Công an phường Láng và lực lượng cảnh sát PCCC phải đến hiện trường dập lửa. Công an đã lập biên bản ngăn chặn sự việc, yêu cầu Sơn dừng ngay hành vi đốt rác tại khu vực tầng 5 và phải thu gom, phân loại, đổ rác đúng thời gian, địa điểm.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, Sơn tiếp tục thu gom lá khô, gỗ mủn, quần áo cũ, mang lên tầng thượng đốt. Thấy rác cháy gần hết và còn than đỏ hồng, ông ta bỏ xuống nhà.

Đến khoảng 21h30, khi người dân xung quanh đập cửa, hô hoán báo cháy, Sơn mới phát hiện ngọn lửa đã bùng lên dữ dội trên tầng thượng và bắt đầu lan sang các nhà xung quanh. Vài phút sau, đội cảnh sát PCCC khu vực số 8 và 10 xuống hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy ở nhà Sơn. Ảnh: Linh Đan

Hỏa hoạn được khống chế sau đó, không gây thiệt hại về người, nhưng 2 nhà hàng xóm của Sơn bị cháy lan sang, hư hỏng nhiều tài sản.

Phạm Dự