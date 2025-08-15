Người 14 năm tình nguyện tìm đồ thất lạc cho du khách ở Đà Nẵng

Phan Thanh Trinh, 41 tuổi, tình nguyện tìm đồ thất lạc cho khách suốt 14 năm qua tại Đà Nẵng, lan tỏa những điều tốt đẹp ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Đầu tháng 8, ông Trinh, thành viên thuộc Tổ công tác số 2, Đội Quản lý trật tự du lịch biển Đà Nẵng, bỗng được nhiều người biết đến sau khi ông giúp một du khách Australia tìm lại nhẫn đính hôn bị rơi trên bãi biển Cửa Đại. Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn du lịch của người nước ngoài ở Việt Nam và nhiều du khách gọi ông là "người hùng", dành những lời tốt đẹp cho Đà Nẵng.

Hành động tìm lại nhẫn cho du khách của ông Trinh được Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khen thưởng. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong vô số lần giúp khách tìm đồ suốt 14 năm gắn bó với công việc này của ông Trinh. Người đàn ông 41 tuổi không nhớ mình đã hỗ trợ bao nhiêu người, chỉ chắc chắn chưa từng nhận tiền cảm ơn của khách.

Ông Trinh trong một buổi làm việc. Ảnh: NVCC

Công việc chính của ông là đảm bảo an ninh trật tự trên các bãi biển, phối hợp cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp với mức lương khoảng 7 triệu đồng. Vào mùa du lịch cao điểm, ông và đồng đội thường xuyên làm quá giờ để hỗ trợ khách bị lạc con, mất đồ, gặp sự cố. Dù làm ngoài giờ không có phụ cấp, ông Trinh cho biết cả đội luôn quan niệm "khách còn chơi, mình còn làm".

Một buổi tối đầu hè, khi đang chuẩn bị về nghỉ sau ca trực, ông Trinh bắt gặp một cô gái trẻ đang khóc bên bờ biển đoạn đường Nguyễn Văn Thoại. Cô làm rơi điện thoại trên cát khi đi teambuilding. Mọi người phụ tìm từ chiều nhưng không thấy nên đã bỏ cuộc, chỉ còn mình cô ở lại đào cát.

Nghe vậy, ông Trinh lập tức chạy về nhà lấy máy dò kim loại. Tuy nhiên, do điện thoại hết pin và cô gái không nhớ chính xác vị trí đánh rơi, phải mất gần hai tiếng ông mới tìm thấy chiếc điện thoại. Khi ông trở về nhà, đồng hồ điểm quá nửa đêm.

"Con bé khóc nức nở vì mừng. Nhưng khách nhận lại đồ vui một, tôi vui gấp mười", ông nói.

Một lần khác, khi gia đình đang có tang của người cháu, ông tạm gác việc riêng, chạy đi tìm điện thoại khách mất trên bãi biển vì sợ "kẻ gian nhặt được".

Năm 2022, trong lúc dò tìm dưới nước, ông tình cờ phát hiện chiếc điện thoại và ví giấy tờ rơi của một khách Việt. Người này gần như đã xác định mất đồ nên khi được trả lại, vẫn "mắt chữ O, mồm chữ A", ông Trinh cho biết.

Bốn năm trước, ông Trinh tự bỏ tiền mua linh kiện và sửa xe cho du khách Mỹ Britt Traynham gần biển Mỹ Khê. Khi Traynham ngỏ ý trả tiền - ít nhất là chi phí linh kiện - ông Trinh vẫn lắc đầu. Cả hai sau đó giữ liên lạc và Đà Nẵng thêm một lần ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế.

"Anh ấy nói không cần gì, tôi vui là được. Thành phố này thật đẹp và thân thiện", Traynham viết.

Ông Trinh không thể nhớ mình đã giúp đỡ bao nhiêu người nên thường chụp ảnh và ghi lại trên trang cá nhân. Tài khoản của ông như một cuốn nhật ký sống động, tràn ngập niềm vui của những du khách được giúp đỡ.

Traynham chụp ảnh cùng ông Trinh sau khi được hỗ trợ sửa xe. Ảnh: Britt Traynham

Theo ông Trinh, việc tìm đồ không dễ. Sau khi thu thập thông tin từ du khách, ông phải dự đoán khu vực đồ rơi dựa vào vị trí, thời gian, mực nước biển thay đổi. Ông phải mất hàng giờ, thậm chí cả ngày để tìm kiếm đồ, rất hiếm trường hợp "một phát ăn ngay".

Do thích khám phá những thứ dưới biển, ông đã tự bỏ tiền mua một chiếc máy dò kim loại giá hàng chục triệu đồng. Chiếc máy giờ trở thành công cụ đắc lực để ông tìm đồ cho khách.

Các món đồ ông tìm lại cho khách có thể là sợi dây chuyền vàng gần 100 triệu đồng, vài chiếc điện thoại hay nhẫn đính hôn. Thường sau khi nhận lại đồ, khách nước ngoài muốn gửi 50-100 USD, khách trong nước từ một đến vài triệu đồng nhưng ông đều từ chối.

"Tôi tự hào là người Đà Nẵng. Nếu nhận tiền, có thể người ta sẽ quên ngay. Nếu mình không nhận gì, họ sẽ nhớ rất lâu và kể lại cho bạn bè", ông giải thích.

Với ông, niềm vui lớn nhất là thấy gương mặt rạng rỡ của khách khi nhận lại đồ. Ông cho rằng những câu chuyện nhỏ chính là cách quảng bá hình ảnh thành phố hiệu quả nhất. Ông hay nói với du khách hãy nhớ Đà Nẵng có nhiều người tốt và sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không đòi hỏi gì.

Ông Nguyễn Hồng Vân, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự du lịch, đánh giá ông Trinh là tấm gương tiêu biểu của đội. Trong quá trình công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của du lịch Đà Nẵng.

"Nhìn vào anh Trinh, du khách sẽ hiểu tinh thần của cả đội. Ai mới vào cũng được nhắc một điều: mỗi người là một viên gạch nhỏ góp vào bộ mặt du lịch Đà Nẵng", ông Vân nói.

Tú Nguyễn