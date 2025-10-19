Ngược dòng trước SGP, RLG SE vô địch Visa VMC Winter 2025

RLG SE vượt qua Saigon Phantom 4-3 trong loạt Bo7 nghẹt thở tại Đại học Hutech, TP Thủ Đức, để đăng quang Visa VMC Winter 2025 và giành vé dự M7 World Championship.

Trận chung kết tổng Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 diễn ra tối 19/10 thu hút hàng trăm khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động trong hội trường. Hai đội tuyển hàng đầu Việt Nam, RLG SE và Saigon Phantom (SGP), bước vào trận tranh ngôi vương với quyết tâm cao và mục tiêu giành suất đại diện quốc gia dự đấu trường thế giới.

SGP khởi đầu thuận lợi khi tận dụng lợi thế sát thương và khả năng kiểm soát mục tiêu để thắng nhanh ván đầu. Ở ván 2, RLG SE thay đổi chiến thuật và khâu cấm - chọn, nhưng SGP tận dụng lợi thế tâm lý, giành chiến thắng sau pha quét sạch đối thủ ở phút 12 để nâng tỷ số lên 2-0.

Không để bị cuốn theo lối chơi của đối thủ, RLG SE phản công mạnh mẽ trong ván 3, phát huy khả năng đi đường và phối hợp giữa các thành viên. Tuyển thủ Hehehehehe được vinh danh MVP khi giúp đội rút ngắn tỷ số 1-2. Tuy nhiên, ở ván 4, SGP tiếp tục áp đảo và giành thắng lợi sau tình huống giao tranh phút 16 để dẫn 3-1.

Các tuyển thủ Saigon Phantom trong trận chung kết tổng với RLG SE. Ảnh: Quỳnh Trần

Lúc này, SGP chỉ còn cách chức vô địch một ván thắng. Họ tràn đầy quyết tâm phục thù vì từng thua RLG SE ở trận chung kết nhánh thắng hôm 18/10. Tuy nhiên, khi bị dồn vào thế chân tường, RLG SE đã chứng tỏ bản lĩnh.

Nhập cuộc ván 5 với tinh thần không còn gì để mất, họ nhanh chóng tạo khoảng cách 6.000 vàng chỉ sau 7 phút, liên tiếp tổ chức tấn công và giành chiến thắng, rút ngắn tỷ số 2-3. Ván 6 diễn ra căng thẳng khi hai bên giằng co suốt gần 30 phút. Dù SGP có cơ hội kết thúc trận đấu, RLG SE vẫn kiên cường phòng thủ rồi phản công ở phút 29 để san bằng tỷ số 3-3, kéo trận chung kết vào ván quyết định.

Trong ván 7, cả hai thi đấu thận trọng, chờ sai lầm của đối phương. Bước ngoặt đến khi SGP di chuyển lỗi trong pha tranh chấp tài nguyên, để RLG SE chiếm quyền kiểm soát và dứt điểm trận đấu. Thắng ngược 4-3, RLG SE lên ngôi vô địch Visa VMC Winter 2025, khép lại loạt Bo7 nghẹt thở kéo dài gần ba giờ.

RLG SE giành Cup vô địch Visa VMC Winter 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau khi đăng quang, đội trưởng Daylight chia sẻ anh từng gặp vấn đề sức khỏe trong giai đoạn vòng bảng (từ 19/9 tới 5/10), nhưng nhờ sự động viên của đồng đội và người hâm mộ, anh đã vượt qua. "Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn và giành chiến thắng", anh nói.

Chiến thắng giúp RLG SE trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng Wildcard của M7 World Championship - giải đấu lớn nhất bộ môn Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). Trong khi đó, á quân Saigon Phantom sẽ góp mặt tại M Challenge Cup Mekong mùa 6.

Vòng chung kết giải Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 diễn ra ngày 18-19/10 tại Hutech Campus, TP Thủ Đức, thuộc hệ thống giải được Hiệp hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam (VIRESA) công nhận. Sự kiện đánh dấu lần đầu một giải MLBB quốc gia tổ chức offline trong khuôn viên đại học, góp phần đưa Esports đến gần hơn với sinh viên và cộng đồng trẻ.

Hoàng Đan