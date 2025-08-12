Ngưng tổ chức triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam 2025

Sự kiện quy tụ hàng chục hãng ôtô, xe máy đang kinh doanh tại Việt Nam không diễn ra vì thị trường gặp khó, các thành viên chưa sẵn sàng.

Thông tin trên được phát đi hôm 11/8 từ ban tổ chức triển lãm ôtô, xe máy Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS). Sự kiện này sẽ trở lại vào 2026, chưa rõ được tổ chức ở đâu. Nhiều năm qua, trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) là nơi diễn ra sự kiện này.

Dựa trên đánh giá tình hình kinh tế, nhu cầu của thị trường còn nhiều khó khăn trong 2025, các hãng đồng thuận không tham gia VMS. Nhiều thành viên nói chưa sẵn sàng và chưa có nhiều sản phẩm mới để giới thiệu đến khách tham quan.

Trước 2020, triển lãm ôtô quy tụ phần lớn các hãng thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các hãng nhập khẩu (VIVA) tổ chức đều đặn hàng năm. Riêng triển lãm xe máy đã ngưng nhiều năm trước khi nhập với sự kiện của ngành ôtô vào 2024.

Khách tham quan gian hàng Toyota tại VMS 2024. Ảnh: Thành Nhạn

Sau dịch Covid-19, nhiều hãng điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh và đầu tư vào các sự kiện riêng hướng đến khách hàng tiềm năng để tối ưu chi phí và hiệu quả bán hàng. Bên cạnh đó, hình thức marketing qua nền tảng online trở thành xu hướng cũng khiến ngân sách của các công ty dành cho kiểu sự kiện quy mô lớn, tiêu tốn nhiều tỷ đồng như VMS không còn như trước.

Trong những năm qua, triển lãm phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam (Vietnam Sustainable Mobility Show) do VnExpress tổ chức thường niên tại Hà Nội trở thành điểm đến ưa thích của các hãng, bởi sự mới mẻ trong không gian, cách thức tổ chức, các hoạt động tại triển lãm, đặc biệt là khả năng tiếp cận của người dùng khi vừa có thể xem xe, vừa có thể lái thử trực tiếp các mẫu xe trên đường công cộng. Trong khi đó tại Vietnam Motor Show, không gian SECC không cho phép các hãng làm được việc này.

Trong 2025, những hãng như VinFast, Hyundai, Toyota, Mitsubishi, Volkswagen, Mercedes, Ford thực hiện các sự kiện trưng bày, lái thử xe ở nhiều tỉnh, thành. So với việc cùng tham gia với các đối thủ, độ nhận diện thương hiệu được nhấn mạnh hơn khi hãng tổ chức riêng. Tuy vậy, những sự kiện như VMS vẫn có lợi thế là tạo ra được độ lan tỏa lớn về thông tin trong ngành toàn bộ ngành xe.

Quản lý cấp cao một hãng xe thường xuyên tham dự VMS cho rằng, nếu chỉ nhìn vào doanh số nửa năm qua của ngành ôtô (tăng 42%), đánh giá thị trường gặp khó để ngưng tổ chức triển lãm là chưa thuyết phục. Tuy nhiên, điều này đúng ở góc độ bán hàng bởi ảnh hưởng của kinh tế suy thoái từ năm ngoái khiến sức mua ôtô suy giảm.

"Nhiều hãng và đại lý đẩy mạnh khuyến mãi, chấp nhận biên lợi nhuận giảm trên mỗi đầu xe để lấy doanh số", vị quản lý cho biết. "Mong chờ lợi nhuận trên xe mới bán ra hiện nay rất ít, thay vào đó là mảng dịch vụ sau bán hàng".

Với các hãng xe, kinh phí chi cho mỗi kỳ triển lãm ở mức hàng chục tỷ đồng. Ví dụ một hãng diện tích nhỏ khoảng 500 m2, tiền thuê sàn đã gần 1 tỷ đồng. Còn lại, chi phí dàn dựng, quản lý, marketing cho 4 ngày triển lãm thường gần chục tỷ. Tùy thuộc vào diện tích sàn trưng bày, thông điệp muốn truyền tải... số tiền chi ra mỗi hãng mỗi khác.

Một nguồn tin của VnExpress cho biết, trong vài kỳ triển lãm gần đây, nhiều hãng tham gia nhận thấy một số hạn chế trong công tác tổ chức, đặc biệt là không gian trưng bày, cách bố trí âm thanh, ánh sáng. Dẫn đến trải nghiệm của giới truyền thông và khách hàng không được tối ưu. Việc tìm ý tưởng, cách thức dàn dựng mới để tạo hiệu ứng tốt hơn cũng là một trong những điểm cần cân nhắc với các hãng khi tham gia sự kiện có quy mô lớn nhất thị trường ôtô Việt.

Thành Nhạn