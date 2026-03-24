Ngừng tim sau uống rượu

Hà NộiNgười đàn ông 35 tuổi hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn sau khi uống rượu, hiện trong tình trạng nguy kịch do nghi ngờ ngộ độc Methanol.

Ngày 24/3, các bác sĩ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục lọc máu liên tục và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu nhằm loại bỏ độc chất cho bệnh nhân. Tiên lượng ca bệnh hiện rất nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trước đó, sau khi uống một loại rượu mác ngoại, người đàn ông về nhà ngủ. Đến tối, gia đình phát hiện anh rối loạn nhịp thở, lịm đi nên lập tức đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cấp cứu. Lúc này, bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, y bác sĩ không thể đo được mạch và huyết áp. Do người bệnh hôn mê sâu, êkíp cấp cứu không thể khai thác kỹ thông tin về loại rượu, liều lượng cũng như thời gian nạp vào cơ thể.

Kíp trực nhanh chóng ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Sau một giờ hồi sức tích cực, nhịp tim của bệnh nhân đập trở lại. Bác sĩ kết nối máy monitor để theo dõi sinh hiệu liên tục, đồng thời chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng. Đánh giá ban đầu cho thấy bệnh nhân ngộ độc cấp tính, nghi do dung nạp cồn công nghiệp Methanol, gây tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương và tim mạch. Bệnh viện Đa khoa Đông Anh lập tức hội chẩn khẩn với Bệnh viện Bạch Mai và quyết định chuyển tuyến để can thiệp chuyên sâu.

Các chuyên gia y tế cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các loại đồ uống trôi nổi trên thị trường. Gian thương hiện nay dùng thủ đoạn tinh vi để làm giả những thương hiệu nổi tiếng như "Mao Đài" hoặc gắn mác "hàng xách tay", nhưng bên trong chứa độc chất thần kinh chết người.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng đồ uống có cồn thiếu tem mác kiểm định hoặc không rõ nguồn gốc. Nếu người uống xuất hiện triệu chứng thở gấp, khó thở, hoặc ngủ lịm không thể đánh thức, người nhà cần nghĩ ngay đến dấu hiệu ngộ độc nặng. Gia đình phải đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu trước khi xảy ra tình trạng ngừng tuần hoàn. Ngộ độc Methanol diễn tiến rất nhanh, dễ dẫn đến tổn thương não không thể hồi phục và gây tử vong nếu y bác sĩ không can thiệp kịp thời.

Thùy An