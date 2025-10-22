Sản phụ 28 tuổi bất ngờ ngừng tim do sốc phản vệ sau sinh, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ kích hoạt báo động đỏ cứu sống sau 5 phút hồi sức tích cực.

Ngày 22/10, BS.CK2 Huỳnh Thanh Liêm, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, cho biết bệnh nhân mang thai lần hai hơn 38 tuần, vết mổ cũ, suy thai, được chỉ định sinh mổ khẩn cấp. Bé trai nặng hơn 3 kg chào đời khỏe mạnh, êkíp chưa kịp thở phào thì biến cố xảy ra với mẹ.

Chỉ 15 phút sau khi sổ nhau, sản phụ đột ngột khó thở, SpO2 tụt nhanh, điện tim rời rạc rồi ngừng tim. Kíp mổ kích hoạt báo động đỏ nội viện và liên viện, huy động các chuyên khoa Gây mê Hồi sức, Sản khoa, Chẩn đoán hình ảnh và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cùng tham gia cấp cứu.

Các bác sĩ ép tim ngoài lồng ngực, tiêm adrenalin tĩnh mạch, đặt nội khí quản thở máy, đồng thời triển khai các kỹ thuật hồi sức nâng cao. Sau khi hội chẩn, êkíp xác định nguyên nhân là sốc phản vệ độ 4 - biến chứng có thể gây tử vong nhanh nếu không được xử trí kịp thời.

Nhờ chẩn đoán chính xác và xử lý đồng bộ, sau 5 phút hồi sức tích cực, nhịp tim của bệnh nhân đập trở lại. 6 giờ sau chị tỉnh táo, được cai máy thở và ngưng vận mạch, sức khỏe dần ổn định. Chị hồi phục hoàn toàn, vừa xuất viện khỏe mạnh.

"Tôi may mắn, thật sự biết ơn vì đã trở về từ cõi chết", bệnh nhân cho biết.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo BS.CK1 Trần Quốc Duy, Khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc, sốc phản vệ độ 4 là mức độ nghiêm trọng, diễn tiến rất nhanh đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Ca bệnh này cho thấy sự phản ứng nhanh, phán đoán chính xác và kỹ năng hồi sức chuyên sâu của toàn bộ êkíp. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa cùng hệ thống báo động đỏ giúp y bác sĩ giành lại sự sống cho người bệnh trong thời gian vàng.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần đặc biệt lưu ý chủ động thăm khám thai định kỳ và sinh nở tại các đơn vị sản phụ khoa có khả năng hồi sức, cấp cứu chuyên sâu. Đây là yếu tố then chốt giúp đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và bé.

Lê Phương