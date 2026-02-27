Ngừng tim đêm giao thừa, người đàn ông thoát cửa tử nhờ E-CPR

TP HCMTrái tim đột ngột ngừng đập trên đường đi cấp cứu đêm giao thừa, người đàn ông 64 tuổi được y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định giành lại sự sống ngoạn mục nhờ hệ thống E-CPR.

Những ngày đầu năm mới, sức khỏe người bệnh đã ổn định, khép lại hành trình hơn một tuần giành giật sự sống. Khi bệnh nhân vào tới khoa cấp cứu với tim ngừng đập kèm rối loạn nhịp thất nguy kịch, êkíp ECMO Khoa Hồi sức tim mạch và Khoa Tim mạch can thiệp được điều động khẩn cấp, bỏ dở đêm giao thừa, di chuyển từ nhà vào bệnh viện.

Nhờ hệ thống E-CPR được thiết lập thần tốc kết hợp tái thông cấp cứu động mạch vành bị tắc, bệnh nhân đã vượt qua lằn ranh sinh tử và dần hồi phục ngoạn mục. Giới chuyên môn ví E-CPR như "phao cứu sinh" và là bước tiến vượt bậc của y học hiện đại. Bác sĩ áp dụng kỹ thuật này khi mọi phương thức hồi sinh tim phổi truyền thống đều thất bại.

Các y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong một ca E-CPR. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cụ thể, nhân viên y tế khởi động song song hệ thống tim phổi nhân tạo V-A ECMO (oxy hóa máu màng ngoài cơ thể phương thức động - tĩnh mạch) trong lúc đang ép tim, thổi ngạt. Thiết bị này thay thế tạm thời chức năng tim và phổi, bơm máu kèm oxy đi nuôi các cơ quan trọng yếu, giữ lại hy vọng sống cho người bệnh.

Thử nghiệm lâm sàng cho thấy, E-CPR giúp tăng khả năng sống còn của ca ngừng tim ngoại viện lên 3-4 lần so với phương pháp truyền thống. Các trung tâm y tế có thể đạt tỷ lệ sống sót 30-40% nếu triển khai thành công. Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi các chuyên khoa phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, chính xác và bác sĩ phải thiết lập máy trong vòng 60 phút kể từ khi tim ngừng đập.

Từ năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiên phong triển khai quy trình E-CPR 24/7 cho cả bệnh nhân nội viện và ngoại viện. Khi có báo động, chuyên gia hồi sức có mặt trong 5 phút và thiết lập hệ thống ECMO chỉ trong 15-20 phút.

Đặc biệt, từ tháng 9/2025, Bệnh viện Nhân dân Gia Định kết hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn thực hiện cấp cứu ngoại viện. Đội ngũ ECMO mang thiết bị đến tận hiện trường, đặt máy ngay khi nhân viên y tế đang xoa bóp tim cho bệnh nhân. Chỉ trong 4 tháng cuối năm 2025, họ dùng kỹ thuật này cứu sống 2 trên 5 ca ngừng tim ngoài cộng đồng.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết trong năm 2025, bệnh viện áp dụng E-CPR cho 14 trường hợp nội viện lẫn ngoại viện. Tỷ lệ sống sót và phục hồi chức năng thần kinh tốt đạt 36%. Con số này cao hơn tỷ lệ thành công 31% tại các trung tâm lớn trên thế giới do Tổ chức Hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể quốc tế (ELSO) báo cáo.

Bên cạnh việc giành lại mạng sống cho bệnh nhân, bệnh viện còn ứng dụng các kỹ thuật hình ảnh hiện đại như siêu âm 4D, MRI tim và xét nghiệm di truyền nhằm chẩn đoán nguyên nhân đột tử. Mục tiêu cao nhất của đội ngũ y bác sĩ là giúp người bệnh thực sự quay trở lại nhịp sống bình thường.

