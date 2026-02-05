Ngựa và hoa trong tranh danh họa Lê Bá Đảng

Triển lãm khai mạc chiều 31/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng nhằm tôn vinh sự nghiệp và những đóng góp của danh họa đối với nền mỹ thuật Việt Nam, đồng thời tạo không gian thưởng ngoạn nghệ thuật dịp Tết Bính Ngọ.
Theo Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, các sáng tác của danh họa trải rộng trên nhiều đề tài lớn như con người và thân phận, chiến tranh và hòa bình, thiên nhiên và vũ trụ, thể hiện chiều sâu tư tưởng, tinh thần nhân văn và ngôn ngữ tạo hình giàu tính triết lý.
Trong đó, ngựa và hoa là hai hình tượng được ông khai thác xuyên suốt sự nghiệp. Ngựa gợi sức mạnh, khát vọng, hành trình và sự bền bỉ; hoa biểu trưng cho vẻ đẹp, sự sống, niềm hy vọng và chiều sâu cảm xúc nội tâm. Sự song hành của hai hình tượng này tạo nên một thế giới nghệ thuật vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa tinh tế, lắng đọng, đặc trưng cho phong cách Lê Bá Đảng.
Hai tác phẩm Ngựa xiếc 4 và 5, thủ ấn họa thạch bản trên giấy cứng, trưng bày tại triển lãm.
Ông Lê Hồng Phương, cháu ruột họa sĩ, cho biết trong 70 năm sự nghiệp, ông Lê Bá Đảng sáng tác hơn 30 chủ đề. Trong đó, ngựa là biểu tượng trung tâm trong mạch ký ức của họa sĩ.
Tác phẩm Ngựa và chim trên chất liệu thủy tinh, kích thước 27x26x5 cm. Ngoài ra còn nhiều tác phẩm ngựa khắc trên chất liệu gỗ.
Tác phẩm ngựa khắc trên đá khảm xà cừ, kích thước 25x20cm.
Đối với Lê Bá Đảng, nghệ thuật là con đường ngắn nhất nối liền con người, vượt qua không gian và thời gian. Ông quan niệm xem tác phẩm là để "vui con mắt, đẹp tâm hồn". Khi được hỏi về ý nghĩa các bức vẽ, ông thường trả lời rằng mình đã "nói hết bằng tác phẩm rồi".
Khán giả thưởng lãm các tác phẩm của danh họa.
Ông Lê Hồng Phương cho biết sinh thời, họa sĩ Lê Bá Đảng luôn mong muốn tác phẩm của mình đến gần hơn với công chúng và cộng đồng. Đặc biệt, ông dành sự ưu tiên cho những người không có điều kiện để sở hữu các tác phẩm nghệ thuật.
Nhân dịp khai mạc triển lãm, ông Lê Hồng Phương (thứ hai từ trái sang) - chủ sở hữu Di sản gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng - hiến tặng 16 tác phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.
Trong ảnh là tác phẩm Hoa tái sinh được họa sĩ sáng tác năm 1974, nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tác phẩm với hình ảnh một gốc cây bị phăng ngang vì bom đạn nhưng vẫn nảy lộc đâm chồi thắm đỏ cùng màu cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Tranh mang ý nghĩa về mong ước hòa bình, niềm tin và hy vọng vào sự hồi sinh cho quê hương Việt Nam.
Nguyễn Đông