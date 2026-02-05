Ngựa và hoa trong tranh danh họa Lê Bá Đảng

Theo Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, các sáng tác của danh họa trải rộng trên nhiều đề tài lớn như con người và thân phận, chiến tranh và hòa bình, thiên nhiên và vũ trụ, thể hiện chiều sâu tư tưởng, tinh thần nhân văn và ngôn ngữ tạo hình giàu tính triết lý.

Trong đó, ngựa và hoa là hai hình tượng được ông khai thác xuyên suốt sự nghiệp. Ngựa gợi sức mạnh, khát vọng, hành trình và sự bền bỉ; hoa biểu trưng cho vẻ đẹp, sự sống, niềm hy vọng và chiều sâu cảm xúc nội tâm. Sự song hành của hai hình tượng này tạo nên một thế giới nghệ thuật vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa tinh tế, lắng đọng, đặc trưng cho phong cách Lê Bá Đảng.