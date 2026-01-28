Ngựa khóc - sản phẩm lỗi bỗng dưng gây 'sốt' dịp Tết

Trung QuốcVốn là hàng lỗi do một công nhân may ngược miệng, chú ngựa bông với vẻ mặt u sầu bỗng "cháy hàng" vì chạm đúng nỗi lòng kiệt sức của giới trẻ.

Tại chợ buôn Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, mặt hàng được săn lùng nhiều nhất không phải là những linh vật rồng, phượng như mọi năm mà là một chú ngựa nhồi bông màu đỏ, đeo chuông vàng nhưng có đôi mắt e lệ và khuôn mặt mếu máo. Trên mạng xã hội, nó được gọi là "ngựa khóc".

Bà Zhang Huoqing, chủ cửa hàng Happy Sister, cho biết ban đầu sản phẩm được thiết kế với biểu cảm vui tươi để bán dịp Tết. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, một công nhân đã vô tình may ngược phần miệng, biến nụ cười thành vẻ mặt hờn dỗi.

"Khi phát hiện sai sót, tôi định hoàn tiền nhưng khách hàng không muốn trả lại. Họ chụp ảnh đăng lên mạng vì thấy nó buồn cười và giống hệt tâm trạng của họ", bà Zhang kể.

Bà Zhang Huoqing với những sản phẩm lỗi đầu tiên, mở đầu cho một hiện tượng mạng đầu năm 2026. Ảnh: People Daily

Bức ảnh chú ngựa lỗi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người cho rằng chú ngựa là "linh vật" phản ánh chính xác tâm trạng của họ lúc này: kiệt sức, áp lực và mệt mỏi vì công việc. Một bình luận nhận hàng nghìn lượt thích: "Con ngựa đang khóc là bạn lúc ở công ty. Con ngựa cười mới là bạn sau giờ tan sở".

Người dùng mạng xã hội gán cho câu chuyện này ý nghĩa tích cực, liên hệ với thành ngữ "Tái ông thất mã" – mất mát chưa chắc đã là điều xấu. Một số khác đơn giản tìm thấy sự an ủi khi sở hữu một món đồ không hoàn hảo, nhưng chân thật.

Thay vì sửa lỗi, xưởng của bà Zhang quyết định "sai đâu đánh đó". Doanh số tiêu thụ tăng vọt lên 15.000 sản phẩm mỗi ngày. Các dây chuyền sản xuất phải hoạt động hết công suất để kịp tiến độ giao cho khách buôn từ khắp nơi, kể cả Đông Nam Á, Nam Phi và Nga. Các quầy hàng thường xuyên treo biển hết "ngựa khóc".

Mark Tanner, Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu thị trường China Skinny, cho biết không hoàn toàn tin vào câu chuyện "lỗi sản xuất", song thừa nhận đây là một nước đi kinh doanh khôn ngoan.

"Xu hướng này đã xuất hiện vài năm gần đây, đặc biệt gắn với các trào lưu như ‘nằm thẳng’. Nó phản ánh tâm lý chung của nhiều người tiêu dùng Trung Quốc đang kém lạc quan hơn về tương lai", Tanner nói.

Từ một sản phẩm may lỗi, "ngựa khóc" bỗng dưng có doanh số tiêu thụ tăng vọt. Ảnh: CGTN

Lý giải về cơn sốt này, ông Jacob Cooke, Giám đốc điều hành công ty tư vấn WPIC (Bắc Kinh), cho rằng người tiêu dùng trẻ ngày càng thoải mái thể hiện sự căng thẳng theo cách hài hước, châm biếm. "Các sản phẩm tiêu dùng và meme trở thành công cụ để họ nói về áp lực công việc, nơi tiêu dùng và biểu đạt cảm xúc gắn chặt với nhau", ông nhận định.

Xu hướng này tương đồng với trào lưu "xấu lạ" (ugly-cute) từng giúp các dòng đồ chơi như Labubu hay Crybaby thành công. Jason Yu, Giám đốc điều hành CTR Market Research, cho rằng chính lỗi thủ công đã tạo nên "phần hồn" cho chú ngựa. "Nó không khô cứng như đồ sản xuất hàng loạt. Giá trị cảm xúc mà chú ngựa này mang lại cao hơn bất kỳ sự hoàn hảo nào", Yu nói.

Nhật Minh (Theo Free Malaysia Today/ABC News Australia)