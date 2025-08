Ngựa kéo xe gục chết trên đường phố New York

MỹNgựa kéo xe Lady ở công viên New York gục chết giữa đường, làm dấy lên tranh cãi về tình trạng ngược đãi loài vật này phục vụ du lịch.

Lady, con ngựa 15 tuổi kéo xe ở Công viên Trung tâm New York (Central Park), ngã gục trên Đại lộ 11, khu Hell's Kitchen chiều 5/8, khiến người qua đường chú ý.

Ngựa Lady mới được chuyển đến thành phố New York 6 ngày trước, và mới phục vụ hai chuyến xe kéo trước khi gục xuống đường.

Một nhân chứng làm việc gần đó kể người quản lý ngựa đã cố gắng cứu con vật. Người dân xung quanh cũng mang ra những xô nước tới hỗ trợ, nhưng Lady đã chết.

"Lưỡi nó vắt trên mặt đường, mắt mở to", nhân chứng Alex, 26 tuổi, nói, cho biết những người quản lý đã cố gắng kéo xác con vật lên xe kéo. "Bờm nó lê lết trên mặt đất, thấm nước. Khá ám ảnh".

Ngựa kéo xe Lady gục chết trên đường phố New York, ngày 5/8. Ảnh: NYP

Cảnh sát sau đó có mặt, đưa xác Lady đến khu chuồng ngựa gần hiện trường.

Cái chết của Lady giữa đường phố New York khiến một số tổ chức vận động, bảo vệ động vật bất bình. "Ngựa liên tục đổ gục, đau đớn, chết đi sống lại. Chẳng có gì thay đổi", Edita Birnkrant, lãnh đạo tổ chức Người New York vì Đường phố Sạch, Đáng sống và An toàn (NYCLASS), nói.

Xác con vật sẽ được chuyển đến Đại học Cornell để khám nghiệm. Christina Hansen, phát ngôn viên của dịch vụ ngựa kéo xe ở New York, cho biết Lady có thể đã bị phình động mạch hoặc đau tim, khẳng định con vật không bị ép làm việc quá sức trước khi chết.

Ngựa kéo xe Lady gục chết trên đường phố New York, ngày 5/8. Ảnh: NYP

Bà Hansen cho biết Lady mới được mua từ Pennsylvania và đã vượt qua kỳ kiểm tra thú y ngày 12/6 với kết quả tốt. "Cuộc kiểm tra toàn diện đã không phát hiện bất kỳ bất thường nào. Chúng tôi có những quy định về ngựa kéo xe nghiêm ngặt nhất cả nước", bà nói.

Ngựa Lady chết giữa phố sau vụ ngựa Ryder đổ gục năm 2022, làm dấy lên ba năm tranh cãi, khiến hội đồng thành phố soạn dự luật Ryder nhằm cấm xe kéo ngựa ở Công viên Trung tâm.

Ryder được an tử khoảng hai tháng sau khi ngã. Ngày 21/7, Ian McKeever, quản lý của Ryder, đã được tuyên trắng án về tội ngược đãi động vật.

Công viên Trung tâm (Central Park) ở New York, Mỹ. Ảnh: Redditery

Đức Trung (Theo NY Post, NBC)