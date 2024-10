Ngứa cả năm mới phát hiện mắc sán dây chuột

Hà NộiThấy ngứa kéo dài, người phụ nữ 61 tuổi điều trị nhiều phương pháp nhưng không thuyên giảm, sau đó phát hiện mắc sán dây chuột.

Ngày 12/10, đại diện Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, trực thuộc Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, cho biết bệnh nhân đến thăm khám trong tình trạng ngứa kéo dài, sắc tố da thay đổi, bong vảy, rối loạn tiêu hóa, tâm lý mệt mỏi.

Người phụ nữ làm nghề phụ hồ cho biết triệu chứng ngứa xuất hiện từ năm 2023, "cảm giác như kim đâm", sau đó sắc tố da thay đổi. Bệnh nhân đi chữa trị bằng nhiều phương pháp nhưng chỉ giảm ngứa, sau một thời gian bệnh tái phát lại.

Gần đây, vết ngứa lan rộng, không có dấu hiệu giảm cộng thêm rối loạn tiêu hóa, ăn kém, sụt cân nên bà đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ kiểm tra. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm có xuất hiện trứng sán Hymenolepis diminuta - bệnh sán dây chuột, còn gọi sán dây lùn, sán dây nhỏ.

Trên thế giới, khoảng 20 triệu người mắc bệnh này, phổ biến tại các quốc gia ôn đới. Bệnh thường gặp ở người sống tại khu vực có điều kiện vệ sinh kém và người sống trong môi trường tập trung.

Tại Việt Nam chưa có số liệu thống kê, song các bác sĩ ghi nhận bệnh ít gặp, diễn biến âm thầm nên thường bị bỏ qua. Hàng năm, khoảng vài bệnh nhân khám tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ tình cờ phát hiện có trứng sán dây chuột trong phân.

Trứng sán dây chuột trong mẫu phẩm của một bệnh nhân khi soi qua kính hiển vi. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Văn Thị Thơ - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, cho biết bệnh sán dây chuột do hai loài sán là hymenolepis nana (bệnh sán dây lùn) và hymenolepis diminuta (bệnh sán dây nhỏ) gây nên. Người mắc sán dây chuột do nuốt phải trứng sán dây nhỏ có trong các loại thực phẩm, nước uống hoặc bàn tay có nhiễm trứng sán do tiếp xúc với động vật như chuột, gián hoặc mọt cám. Ngoài ra, người mắc bệnh này chưa điều trị cũng chính là nguồn lây bệnh.

Do bệnh diễn biến âm thầm, bệnh nhân thường bỏ qua, khoảng 10 ngày từ khi mắc bệnh, các triệu chứng về đường tiêu hóa như đau bụng thượng vị, quanh rốn, chán ăn, mệt mỏi, sụt cân, ngứa vùng thân dưới bắt đầu xuất hiện. Đôi khi, bệnh nhân có dấu hiệu mất ngủ, chóng mặt, co giật. Nhiều người nhầm với bệnh lý về đường tiêu hóa và các tình trạng bệnh lý khác.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân rửa tay bằng nước ấm sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn. Người lớn cần dạy trẻ tầm quan trọng của việc rửa tay để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Thúy Quỳnh