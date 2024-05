Ngứa 10 năm mới biết nhiễm giun đũa chó mèo

Hà NộiNgười đàn ông 32 tuổi bị ngứa dữ dội 10 năm qua, uống nhiều thuốc dị ứng nhưng không đỡ, phát hiện nhiễm giun đũa chó mèo.

Ngày 23/5, đại diện Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (thuộc Viện Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng Trung ương), cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng nhiều mảng da trầy xước kèm vết ngoằn nghèo như giun bò.

Kết quả xét nghiệm máu phát hiện người bệnh nhiễm giun đũa chó mèo. Khai thác tiền sử cho thấy anh nuôi thú cưng, thường xuyên tiếp xúc, âu yếm vật nuôi. Bác sĩ nhận định đây là nguồn chính lây bệnh. Người đàn ông được chỉ định dùng thuốc điều trị đặc hiệu để giảm sự phát triển của ấu trùng và ngứa.

Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng Trung ương, cho biết số lượng bệnh nhân mắc giun đũa chó mèo đến bệnh viện ngày càng nhiều. Riêng trong năm 2023, cơ sở y tế này đã tiếp nhận 15.527 người nhiễm giun đũa chó mèo. Ước tính trên phạm vi cả nước, mỗi năm có khoảng 20.000 người nhiễm bệnh ấu trùng giun đũa chó, mèo được phát hiện và điều trị.

Giun đũa (Toxocara) là loại ký sinh trùng ở chó mèo, trứng giun thường có trong đất hoặc nước bị nhiễm phân chó mèo. Thông thường, trứng giun đũa trong cơ thể mèo, chó theo phân ra ngoài môi trường, 1-2 tuần sau sẽ hóa phôi. Đây là giai đoạn trứng giun đũa xâm nhập gây bệnh cho người.

Người nhiễm loại giun này có thể do ăn phải thực phẩm chứa ký sinh trùng tình cờ. Ấu trùng di chuyển qua niêm mạc ruột vào tuần hoàn máu đến hệ thần kinh trung ương như não, tủy sống và rễ dây thần kinh, gây viêm. Trẻ em dễ nhiễm giun sán do thói quen đùa nghịch với đất cát, là nơi phát tán trứng giun do đặc tính phóng uế của chó, mèo.

Bệnh giun đũa chó mèo dễ nhầm lẫn với các bệnh da liễu, dị ứng. Người bệnh ngứa dữ dội, tổn thương, nhiễm trùng trên da nhiều năm, điều trị về da liễu nhưng bệnh không thuyên giảm.

Hiện, nhiều người nuôi thú cưng, chơi và ngủ cùng chúng, là nguy cơ tiềm ẩn bệnh tật. Bác sĩ khuyến cáo các gia đình vệ sinh môi trường, khu vực trong nhà, không cho trẻ em chơi ở những nơi có phân chó mèo, vệ sinh tay sạch sẽ trước khi ăn, ăn chín uống sôi. Tẩy giun định kỳ cho vật nuôi.

