Ngủ đúng cách để sống thọ

Cần ngủ ít nhất 7 tiếng, đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời gian, giảm ánh sáng hay tránh các thiết bị điện tử trước giờ lên giường là những bí quyết giúp bạn tránh bệnh tật.

Giấc ngủ là trạng thái nghỉ ngơi mà bạn cần mỗi ngày, tuy nhiên chúng thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lo âu, tiếng ồn hay các hoạt động xem phim trước đó. Thiếu ngủ khiến cơ thể khó tập trung, theo thời gian có thể dẫn đến vấn đề về thần kinh và các bệnh mãn tính.

Theo một nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí QJM, giấc ngủ chất lượng có thể kéo dài tuổi thọ, thêm 4,7 năm cho nam giới và 2,4 năm cho nữ giới.

Nghiên cứu đã phỏng vấn hơn 170.000 người về tình trạng sức khỏe và thói quen ngủ của họ, sau đó so khớp thông tin này với hồ sơ về cái chết sau nhiều năm. Các nhà nghiên cứu đã xem xét năm yếu tố về giấc ngủ trong việc đo lường chất lượng giấc ngủ. Yếu tố đầu tiên là liệu người ta có nhận đủ lượng ngủ lý tưởng hay không, đó là từ bảy đến tám giờ. Hai yếu tố tiếp theo xem xét việc người ta gặp khó khăn đến đâu trong việc ngủ và ngủ suốt đêm. Yếu tố thứ tư hỏi xem người ta có sử dụng thuốc ngủ không, và yếu tố thứ năm là về cảm giác được nghỉ ngơi khi thức dậy.

Để đạt được điểm đầy đủ năm điểm về chất lượng giấc ngủ, bạn cần ngủ ít nhất bảy tiếng mỗi đêm, dễ ngủ và giữ giấc ngủ suốt ít nhất năm đêm mỗi tuần, không sử dụng thuốc, và cảm thấy sảng khoái khi thức dậy ít nhất năm ngày mỗi tuần. Những người đạt được năm điểm về chất lượng giấc ngủ có tuổi thọ dài hơn so với những người chỉ có một hoặc không có yếu tố giấc ngủ nào.

Chất lượng giấc ngủ cũng ảnh hưởng đến nguy cơ tử vong từ một số bệnh lý nhất định. Những người đạt năm điểm có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 30%, giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch 21%, và giảm nguy cơ tử vong do ung thư 19%. Một lưu ý về nghiên cứu này là những người tham gia tự báo cáo thói quen ngủ. Nhóm tác giả không thể xác minh thông tin có hoàn toàn chuẩn xác không.

Ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm giúp cải thiện sức khỏe. Ảnh:Freepik

Vậy cách nào cải thiện chất lượng giấc ngủ? Dù khi còn trẻ, việc ngủ có thể không được ưu tiên, nhưng bạn sẽ biết ơn mình sau này nếu bạn xây dựng thói quen ngủ tốt từ bây giờ. Better Health Channel khuyến nghị bạn xem xét một số lựa chọn lối sống có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Điều này có thể bao gồm tôn trọng nhịp điệu ngày đêm của cơ thể bằng cách đi ngủ và thức dậy vào cùng thời gian mỗi ngày trong tuần. Dù việc thức khuya và ngủ nướng vào cuối tuần có thể hấp dẫn, nhưng cơ thể sẽ đền đáp bạn bằng sự tỉnh táo hơn vào những thời điểm nhất quán trong ngày.

Đi ngủ sau khi tập thể dục mạnh, ăn no, hoặc uống 1-2 ly rượu có thể là thói quen của bạn, nhưng điều này có thể khiến giấc ngủ trở nên khó khăn. Tốt hơn hết là tránh mọi thứ trên trong 2 giờ trước khi đi ngủ. Bạn cũng sẽ dễ dàng ngủ hơn với các thói quen như: giảm ánh sáng, đọc sách, hoặc tắm để giúp cơ thể và tâm trí của bạn thư giãn sau một ngày bận rộn. Các thiết bị điện tử có thể khiến bạn tỉnh táo, vì vậy hãy để sang một bên điện thoại và lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội, để bạn có thể ưu tiên giấc ngủ chất lượng.

Thu Hiền (Theo Health Digest)