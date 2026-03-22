Ngư dân trúng đậm sứa biển

Hà TĩnhBốn ngày qua, sứa xuất hiện dày đặc gần bờ biển xã Đồng Tiến, ngư dân dùng thuyền công suất nhỏ đánh bắt được 5-10 tấn, đem bán thu 4-10 triệu đồng.

Sáng 22/3, tại bãi biển xã Đồng Tiến (trước đây thuộc huyện Thạch Hà), hàng chục thuyền công suất 24 CV nối đuôi cập bờ, khoang chất đầy sứa trắng đục, thân tròn. Từng mẻ sứa được ngư dân xúc lên, chuyển xuống xe kéo vào bãi cát để kịp bán cho thương lái đang chờ sẵn.

Ngư dân xã Đồng Tiến vận chuyển những con sứa biển nặng hàng chục kg từ khoang thuyền lên xe đẩy. Ảnh: Đức Hùng

Ngư dân Nguyễn Đình Hạnh cho biết sứa thường sống ở tầng nước nông, di chuyển theo dòng chảy. Vào thời điểm giao mùa, khi nhiệt độ và độ mặn thay đổi, sứa từ ngoài khơi dạt vào gần bờ, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tạo thành từng luồng lớn nên dễ khai thác. Ngư dân thường ra khơi cách bờ 1-2 hải lý từ lúc 3h, trở về lúc 6-7h cùng ngày, có gia đình một ngày đi 2-3 chuyến.

Mỗi thuyền bố trí khoảng hai lao động. Thấy luồng sứa nổi cách mặt nước chừng 1-2 m, ngư dân cho thuyền áp sát, dùng vợt hoặc rổ xúc liên tục. Mỗi con nặng 30-40 kg, có con 50-70 kg, nên ngư dân phải ghì sức, mất vài phút mới kéo lên.

Theo ông Hạnh, trong khoảng 4-5 tiếng, mỗi thuyền đánh bắt được 5-6 tấn sứa. Một số thuyền công suất lớn hơn 24 CV, thuê 5-6 lao động, có thể bắt được 9-10 tấn, sản lượng cao gần gấp 3 lần ngày thường.

Nhiều cơ sở thu mua hải sản huy động nhân công tập trung sơ chế sứa ngay tại bờ biển. Ảnh: Đức Hùng

Ông Hoàng Văn Đàn, trú thôn Đại Tiến, cho biết bốn hôm nay biển lặng, gia đình tranh thủ từng con nước, có hôm ra khơi 3-4 chuyến, đánh bắt được khoảng 10 tấn sứa. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, mỗi lao động thu hơn 5 triệu đồng.

Sứa được thương lái và các cơ sở chế biến thu mua ngay tại bờ biển xã Đồng Tiến với giá khoảng 2.000 đồng mỗi kg. Từ ngày 19/3 đến nay, các cơ sở ở xã Thạch Lạc và Đồng Tiến huy động nhân lực thu mua từ 50 đến hơn 100 tấn sứa mỗi ngày.

Sứa sau khi sơ chế được đưa vào khu chế biến, cắt thành từng miếng dài khoảng 20 cm, rộng 10 cm, rồi ngâm trong nước nấu từ lá dung, lá sim để tạo màu xanh đặc trưng. Mỗi lần ngâm kéo dài khoảng hai giờ. Từ một tấn sứa tươi, sau khi sơ chế còn lại 500-600 kg thành phẩm.

Ngư dân vận chuyển sứa bằng xe đẩy đưa vào bờ nhập cho thương lái. Ảnh: Đức Hùng

Sứa sau khi sơ chế được chia làm hai loại, phần thân giá khoảng 30.000-35.000 đồng mỗi kg; phần chân 45.000-50.000 đồng mỗi kg.

Theo lãnh đạo xã Đồng Tiến, dịp này các thuyền ra khơi bắt được trung bình 5-10 tấn sứa, doanh thu 4-10 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí nhân công, nhiên liệu, mỗi thuyền lãi khoảng 55-60%.

Ngoài bán cho thương lái, một số ngư dân giữ lại sứa, dùng dao rạch thân, loại bỏ nội tạng, bóc lớp nhờn ngay trên bãi cát rồi mang về làm thực phẩm. Sứa có thể làm gỏi, ăn kèm bánh đa, rau sống, chuối xanh, lạc rang, chấm mắm tôm pha ớt.

Đức Hùng