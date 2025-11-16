Ngư dân trúng đậm ghẹ

Hà TĩnhVùng biển Lộc Hà và Cổ Đạm đang vào mùa đánh bắt ghẹ, mỗi tàu 3-4 ngư dân sau khoảng 6 tiếng ra khơi thu được 50-100 kg, thu hơn 10 triệu đồng một chuyến.

Một tuần qua, tại bờ biển xã Lộc Hà và Cổ Đạm (trước đây thuộc huyện Lộc Hà và Nghi Xuân), mỗi ngày hàng chục tàu công suất dưới 90 CV cập bờ, khoang thuyền phủ kín những cuộn lưới lớn đầy ghẹ. Ngư dân huy động 3-4 người mỗi nhóm gánh lưới lên bờ, trải bạt trên bờ kè gần lạch Đồng Kèn, chuẩn bị xô chậu để gỡ ghẹ. Nhiều hộ thì thu gom ngay trên thuyền.

Ngư dân tập trung gỡ ghẹ sau mỗi chuyến ra khơi. Ảnh: Đức Hùng

Ông Nguyễn Văn Trung, 52 tuổi, trú xã Lộc Hà, cho biết cuối tháng 10 tàu thuyền phải nằm bờ nhiều ngày do mưa lũ và biển động mạnh. Từ 8/11, khi thời tiết tốt lên, ngư dân đồng loạt trở lại vươn khơi, đánh bắt cách bờ 2-4 hải lý và trúng nhiều luồng ghẹ lớn.

Tàu công suất hơn 40 CV của ông với 4 lao động, chủ yếu là người thân, đi từ 2h sáng đến 8h thì trở về, mỗi chuyến đánh bắt được hơn 60 kg ghẹ. Giá bán tại biển 180.000-200.000 đồng một kg, đem lại hơn 10 triệu đồng/chuyến, trừ chi phí còn lời hơn 5 triệu đồng.

Sản lượng đánh bắt này cao gấp 2-3 lần so với ngày thường chỉ đạt 20-25 kg. Thậm chí những hôm biển động, ghẹ gần như không xuất hiện, ngư dân chỉ bắt được vài kg cá nhỏ, không đủ tiền dầu.

Ông Trung cho hay ghẹ sống ở độ sâu 10-30 m, đi theo đàn, mùa đánh bắt kéo dài từ tháng 9 đến tháng 1 âm lịch năm sau. Khi soi đèn phát hiện luồng ghẹ, ngư dân hợp sức thả lưới dài hàng trăm mét, rộng 10 m, có phao lớn để bủa vây. Mỗi chuyến kéo dài khoảng 6 tiếng. Thời điểm này ghẹ thịt chắc, giàu gạch nên được khách chuộng.

Ghẹ được bán tại bờ với giá 180.000-200.000 đồng một kg. Ảnh: Đức Hùng

Tại xã Cổ Đạm, ông Nguyễn Văn Tài, 55 tuổi, cho biết hai cơn bão cuối tháng 9 và 10 khiến tàu thuyền nằm bờ dài ngày, khiến kinh tế hộ dân khó khăn. Việc liên tục trúng luồng ghẹ hơn một tuần qua là tín hiệu khởi sắc dịp cuối năm. Trung bình mỗi tàu đạt 50-70 kg, những hộ đông lao động có thể thu hơn một tạ ghẹ mỗi chuyến.

Từ đầu sáng đến trưa, thương lái mang thùng xốp đựng đá lạnh đến lạch Đồng Kèn thu mua ghẹ đưa về các chợ đầu mối hoặc bán lẻ tại những chợ trước đây thuộc Lộc Hà và Nghi Xuân. Chị Đặng Thị Lan cho biết mỗi ngày gom được khoảng 100 kg, hôm may mắn đạt 200 kg; khách quen chuộng ghẹ tươi nên nhiều gia đình đặt giao tận nhà 2-4 kg.

Ghẹ (còn gọi là vọ) có thịt thơm, săn chắc, nhiều gạch, giá trị kinh tế cao, thường chế biến các món hấp, nướng, rang muối, nấu bánh canh. Theo Tổ quản lý nghề cá ven bờ số 2 Hà Tĩnh, thời tiết nắng ráo, biển lặng hơn một tuần qua khiến ghẹ xuất hiện dày. Nhờ đầu ra thuận lợi, hầu như tàu nào cập bờ cũng có nguồn thu khá, trung bình 8-10 triệu đồng, nhiều trường hợp lời gấp đôi.

Đức Hùng