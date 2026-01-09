Ngư dân trúng đậm 16 tấn cá cơm

Nghệ AnSau gần một ngày ra khơi, hai tàu cá của ngư dân Trần Văn Lưu ở phường Cửa Lò đánh bắt được 16 tấn cá cơm, bán thu hàng trăm triệu đồng.

Hai tàu cá của ông Lưu công suất mỗi chiếc 1.000 CV, với khoảng 13-14 lao động, ra khơi trưa 8/1, cập bờ sáng 9/1. Mỗi tàu bắt được khoảng 8 tấn cá cơm, đưa về tập kết tại cảng cá ở phường Cửa Lò.

Mùa cá cơm bắt đầu từ tháng 1 dương lịch. Vùng biển Nghệ An thường có hai loại cá cơm trắng và cá cơm bạc, dịp này chủ yếu xuất hiện cá cơm trắng, sống ở độ sâu 60-80 cm. Loài này đi theo đàn, nổi trắng xóa mặt nước, dễ phát hiện.

Hai tàu cá của ông Lưu với khoang đầy ắp cá cơm, cập bờ biển Cửa Lò sáng 9/1. Ảnh: Hùng Lê

Ông Lưu cho biết, rạng sáng nay có thời điểm các lao động trên thuyền bủa lưới dài hơn 200 m, trúng luồng cá lớn, hợp sức bắt được hơn 4 tấn. Những lần sau đó, mỗi mẻ thu về từ 500 kg đến một tấn, cá đầy ắp khoang.

Cá cơm bán tại biển giá 14.000 đồng một kg. Khi tàu cập bờ, ông Lưu đã bán hết số cá trên cho thương lái với giá 230 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí nhân công và nhiên liệu, chủ tàu lãi khoảng 40%.

"Đầu năm trúng luồng cá lớn, mang lại thu nhập cao nên ai cũng phấn khởi", ông Lưu nói.

Các ngư dân trong nhóm của ông Lưu kéo một mẻ cá cơm lên thuyền, rạng sáng 9/1. Ảnh: Hùng Lê

Ông Nguyễn Cảnh An, Phó chủ tịch Hội Nông dân phường Cửa Lò, cho biết đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận thuyền của một hộ dân đánh bắt được lượng cá cơm lớn trong một ngày. Trước đây, có một vài tàu trúng đậm hải sản, song thường xen lẫn cá tạp.

"18 cặp tàu khác trên địa bàn cũng trúng đậm cá cơm và một số ít hải sản, đạt từ 8-10 tấn mỗi cặp, cho doanh thu mỗi tàu hơn 100 triệu đồng", ông An nói.

Ngư dân vận chuyển cá cơm lên bờ bán cho thương lái. Ảnh: Hùng Lê

Cá cơm thuộc họ cá trổng, sống chủ yếu ở nước mặn, một số loại phân bố ở vùng nước ngọt và nước lợ cửa sông. Cá dài dưới 15 cm, bơi thành đàn, ăn các loại sinh vật, thực vật phù du. Cá cơm có thể làm mắm, phơi khô, chế biến nhiều món như kho rim, chiên giòn, nấu canh với dứa hoặc lá giang.

Đức Hùng