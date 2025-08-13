Đăk LăkTàu cá chìm cách bờ hơn 20 hải lý, ngư dân Trần Ngọc Thạch bám tấm xốp suốt một ngày, được tàu hàng cứu ngoài khơi Quảng Ngãi.

Ông Thạch, 53 tuổi, vào chiều 11/8 cùng hai ngư dân đánh bắt trên vùng biển Gia Lai thì tàu hỏng máy, bị sóng đánh chìm. Cả ba nhảy xuống biển, không kịp mang thức ăn, nước uống. Hai người được tàu cá cứu, riêng ông Thạch bị cuốn trôi, bám vào tấm xốp dùng làm hầm đá trên tàu.

"Sợ sóng đánh rơi, tôi lấy đinh móc vào tay, vào áo. Khát quá, tôi ngậm ít nước biển, đợi nước miếng trào ra cho loãng mới nuốt", ông Thạch kể.

Ngư dân tàu chìm bám tấm xốp trôi dạt một ngày trên biển Ngư dân Trần Ngọc Thạch thời điểm được tàu cá cứu. Video: Người dân cung cấp

Chiều 12/8, khi thấy tàu hàng chạy ngang, ông dùng áo nilon trắng vẫy nhiều lần cầu cứu. Tàu quay lại để thuyền viên ném phao, đưa ông lên chăm sóc, cho uống sữa.

Trở về nhà ở phường Xuân Đài (trước đây thuộc thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ, nay là Đăk Lăk) vào sáng nay, ông Thạch cho biết sức khỏe đã ổn định, nhưng chân còn đau do va vào thuyền. "Nhiều giờ lênh đênh trên biển, vừa đói, vừa khát, có lúc tôi tưởng mình đã không thể sống sót", ông nói.

Bà Đỗ Thị Hương, vợ ông, kể khi nghe tin chồng mất tích, cả nhà "như ngồi trên đống lửa", con trai đăng tin tìm kiếm trên mạng, còn bà túc trực ở cảng chờ tin.

Bùi Toàn - Trần Hóa