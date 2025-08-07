Ngư dân Quảng Trị trúng cá trích

Anh Hồ Văn Thành cho biết cá trích xuất hiện quanh năm, rộ nhất là từ sau Tết Nguyên đán đến cuối tháng 4 âm lịch. "Thời điểm này năm ngoái gần như không có cá trích, nhưng năm nay trúng lớn", anh nói.

Mỗi thuyền có 2-3 ngư dân, ra khơi cách bờ hơn một hải lý, tại khu vực nước sâu trên 12 m. Họ thả lưới dài 600-1.000 m, rộng 9 m, phía trên gắn phao, phía dưới đính chì, tạo thành vành lưới dài chặn ngang đường đi của cá. "Cá trích sống ở tầng mặt, bơi theo đàn nên dễ mắc lưới", anh Thành lý giải.