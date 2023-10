Ngư dân mang vết thương thấu bụng lênh đênh nhiều ngày trên biển

50 tiếng sau khi bị thương thấu bụng, một ngư dân 35 tuổi được đưa vào Côn Đảo sơ cứu rồi tiếp tục vượt biển 3 ngày đến Cần Thơ chữa trị trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 12/10, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết sau ba ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân, ngày 12/10. Ảnh: Thanh Phong

Trưa 4/10, ngư dân này đang đánh bắt hải sản trên biển thì bị vết thương xuyên thấu bụng lộ ruột ra ngoài. Anh được đồng nghiệp dùng tô nhựa úp đậy đoạn ruột lòi ra, cố định bằng dây nylon rồi cho tàu vượt biển hai ngày vào tới Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cứu chữa.

Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ sơ cứu, chống sốc, truyền dịch, sử dụng thuốc giảm đau, vận mạch, kháng sinh... Bệnh nhân sau đó được đưa lên tàu tiếp tục chạy 3 ngày vào đất liền, chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu (sáng 9/10) trong tình trạng nguy kịch, vết thương thành bụng, lộ quai ruột bên ngoài đang hoại tử tím đen, bốc mùi hôi.

Nhận định tình trạng tổn thương phức tạp của bệnh nhân, diễn tiến nhanh và nguy kịch, các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu, vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện chuyển phẫu thuật.

Ê kíp phẫu thuật phát hiện nhiều đoạn ruột non hoại tử tím đen, bụng có ít dịch máu đỏ xen kẽ dọc quai ruột. Vết thương thấu bụng khoảng 4 cm, đứt gân cơ thẳng bụng. Ruột non đoạn giữa và hồi tràng hoại tử nhiều đoạn. Các bác sĩ cắt nhiều đoạn ruột non tổn thương, khâu đóng đầu dưới, đưa đầu trên mở ruột non ra da ở hông trái, khâu vết thương thành bụng, cầm máu... Quá trình phẫu thuật kéo dài 3 tiếng.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, tổng trạng phục hồi tốt.

Bác sĩ Trương Thanh Sơn (phẫu thuật viên chính), cho biết đoạn ruột hoại tử của bệnh nhân dài gần 2 m, tím đen. Quá trình phẫu thuật các bác sĩ khống chế khối máu đông từ vết thương đi vào lòng mạch cũng như các chất độc từ đoạn ruột hoại tử phóng thích vào máu, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng nhiễm độc toàn thể cho bệnh nhân.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo khi có vết thương thấu bụng, đặc biệt có phần tạng lộ ra ngoài (ruột, mạc nối lớn...) tuyệt đối không cố gắng đẩy vào trong mà dùng gạc sạch đậy lên trên và tưới nước muối sinh lý liên tục. Người sơ cứu có thể dùng tô, chậu nhỏ bằng nhựa, thủy tinh... úp lên trên và giữ kín để hạn chế nhiễm trùng, nhiễm độc. Nới lỏng quần áo, thắt lưng rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, xử trí kịp thời.

An Bình