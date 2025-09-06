Ngư dân hôn mê sau lặn sâu 40 mét ở biển Trường Sa

Ngư dân 45 tuổi hôn mê vì giảm áp khi lặn sâu ở biển đảo Trường Sa, được trực thăng đưa về Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Trực thăng của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm 5/9 chở tổ cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 ra đảo Song Tử Tây đưa ngư dân trên về đất liền. Bệnh nhân mất ý thức sau ba lần lặn liên tiếp, mỗi lần lặn kéo dài hơn 2 giờ ở độ sâu trên 40 mét.

Bệnh nhân được tái tăng áp nhiều lần vẫn hôn mê sâu, mất mạch, liệt hai chân, cấp cứu tại Bệnh xá Song Tử Tây. Sau khoảng 7 phút hồi sinh tim phổi, người bệnh có mạch trở lại nhưng đáp ứng điều trị oxy cao áp kém, rối loạn chức năng cơ quan tiến triển. Các bác sĩ hội chẩn trực tuyến xác định tình trạng bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không chuyển gấp về đất liền bằng trực thăng.

Bệnh nhân được hỗ trợ y tế để đảm bảo an toàn khi vận chuyển trên trực thăng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo đại úy, bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung, Tổ trưởng Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, ngay khi tiếp cận bệnh nhân, êkíp đặt nội khí quản, hồi sức chống sốc và duy trì các chỉ số sinh tồn để đảm bảo an toàn trong quá trình bay về đất liền. Sau hơn 12 giờ bay xuyên đêm cả đi lẫn về, trực thăng hạ cánh tại sân đỗ Bệnh viện Quân y 175 sáng 6/9. Bệnh nhân được chuyển thẳng vào khoa Cấp cứu để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết luôn sẵn sàng huy động mọi nguồn lực kịp thời cứu chữa chiến sĩ và ngư dân nơi tuyến đầu biển đảo.

