Ngư dân đứt rời cánh tay trên biển được trực thăng đưa về đất liền

Một ngư dân 40 tuổi bị tai nạn lao động đứt rời cánh tay phải, chấn thương ngực và hàm mặt, gãy xương sườn, được trực thăng đưa từ Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175, TP HCM.

Trước đó, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu, sau tai nạn 8 giờ. Các bác sĩ phẫu thuật cầm máu mỏm cụt, giảm đau. Tuy nhiên, bệnh nhân đa chấn thương nặng, nguy cơ suy hô hấp, huyết động không ổn định. Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 hội chẩn qua Telemedicine (hệ thống thông tin chẩn đoán từ xa), chỉ định đưa bệnh nhân về đất liền bằng đường không để điều trị.

Bệnh nhân được bác sĩ xử trí cấp cứu trên trực thăng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 4/6, đại úy, bác sĩ Đinh Văn Hồng, tổ trưởng cấp cứu hàng không, cho biết khi đội trực thăng đến trạm xá đảo Song Tử Tây, bệnh nhân đang khó thở, đau tức ngực bên phải, phụ thuộc vào hỗ trợ thở oxy. Bác sĩ sơ cứu xong đưa bệnh nhân lên máy bay, cho thở oxy, bù máu, bù dịch...

"Điều lo lắng nhất với vận chuyển bằng đường không là khi lên cao, chấn thương ngực phải của bệnh nhân có thể diễn tiến tràn khí màng phổi áp lực, dẫn đến suy hô hấp nguy kịch trong quá trình bay", bác sĩ nói. Tổ cấp cứu phối hợp tổ bay của cơ trưởng - trung tá Đỗ Hoàng Hải, đảm bảo độ cao an toàn phù hợp tình trạng sức khỏe bệnh nhân, đồng thời dự trù máu để bù do bệnh nhân sốc mất máu trước đó, đảm bảo chuyến bay an toàn.

Vận chuyển bệnh nhân từ sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, xuống khu điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân tiếp tục được tầm soát các tổn thương. Dự kiến bệnh viện sẽ hội chẩn để đưa ra các hướng điều trị tiếp theo cho người bệnh.

Lê Phương