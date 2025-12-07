Ngột ngạt khi sống cùng em gái chồng đã ly hôn

Điều khiến tôi khó xử nhất là cách mọi người đối xử với tôi và em chồng khác hẳn nhau.

Tôi 31 tuổi, kết hôn được bốn năm và sống chung với bố mẹ chồng từ ngày cưới. Nhà còn có em gái chồng, 28 tuổi, vừa ly hôn cách đây hơn một năm, chưa có con. Từ sau khi hôn nhân của em đổ vỡ, mẹ chồng gần như dành toàn bộ sự quan tâm cho con gái. Điều đó tôi hiểu, nhưng thời gian dài sống chung khiến tôi dần cảm thấy ngột ngạt.

Em chồng đi làm hành chính, tan ca là về thẳng nhà. Mẹ chồng thường chờ tới khi em về mới ăn cơm cho vui và nóng sốt, dù có hôm tới 8h tối. Thú thật, tôi không có vấn đề gì nếu điều đó chỉ diễn ra một thời gian, nhưng hơn một năm nay, mọi thứ vẫn vậy. Việc trong nhà hầu như mặc định là tôi làm, còn em chồng chỉ quanh quẩn trong phòng. Mẹ chồng thường bảo: "Nó trải qua nhiều chuyện, con chịu khó giúp em một chút". Nghe thì hợp lý nhưng ngày nào cũng lặp lại, tôi bắt đầu thấy mình bị đẩy vào vị trí có trách nhiệm nhiều hơn mức cần thiết.

Điều khiến tôi khó xử nhất là cách mọi người đối xử với tôi và em chồng khác hẳn nhau. Ví dụ, chỉ cần em về muộn một chút, mẹ chồng sẽ mong ngóng, lo lắng rồi chờ cơm ăn cho nóng sốt. Còn tôi tăng ca về lúc 8-9 giờ tối, tự dọn cơm ăn sau rồi dọn dẹp, cũng chẳng ai ngồi cùng. Tôi không giận, chỉ thỉnh thoảng thấy tủi thân.

Tôi cũng từng nói chuyện với chồng. Anh bảo: "Mẹ thương em nó vì nó khổ quá, em thông cảm cho mẹ". Nhưng câu trả lời ấy lặp đi lặp lại làm tôi càng khó nói ra cảm giác thật của mình. Tôi không ghen tị hay muốn ai phải đối xử đặc biệt với mình, chỉ muốn trong nhà có sự chia sẻ và tinh tế hơn, để tôi không cảm giác như người ngoài.

Gần đây, áp lực ấy khiến tôi mệt mỏi rõ rệt. Mỗi lần đi làm về, tôi vừa mở cửa đã nghe tiếng mẹ chồng gọi nhờ chuyện này chuyện kia, còn em chồng đóng cửa trong phòng, cơm nước xong xuôi mới xuống ăn. Nhà không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng chính sự thiên vị nhẹ nhàng kéo dài ấy khiến tôi dần cảm thấy khó thở. Tôi không dám nói thẳng vì sợ bị cho là ích kỷ hay không thương người cùng nhà đang trải qua chuyện buồn. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Quỳnh Nga