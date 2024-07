Ngỗng mẹ liều mạng cứu con non khỏi vuốt đại bàng

ZambiaNgỗng mẹ kiên trì và dũng cảm đuổi theo tấn công đại bàng, giúp con non bị bắt có cơ hội chạy trốn tới nơi an toàn.

Ngỗng mẹ liều mạng cứu con non khỏi vuốt sư tử Màn cứu con ngoạn mục của ngỗng mẹ. Video: Latest Sightings

Kyle Branch, chuyên gia về động vật hoang dã ở công ty Classic Zambia Safaris ghi lại cuộc đối đầu giữa ngỗng mẹ và đại bàng ở vườn quốc gia Lower Zambezi, Latest Sightings hôm 2/7 đưa tin. Trong khi đi tham quan bằng thuyền, Branch trông thấy con đại bàng cá bay lơ lửng trên mặt nước. Đại bàng cá thường làm vậy trước khi sà xuống bắt mồi, nhưng lần này đại bàng không nhắm vào con cá nào. Thay vào đó, nó phát hiện một con ngỗng Ai Cập non và xác định đó là mục tiêu hoàn hảo cho bữa ăn nhanh chóng và dễ dàng.

Ngỗng non dường như cảm nhận được nguy hiểm trước đòn tấn công và cuống quýt lặn xuống nước để tránh bị tóm trúng. Đây là hành vi tự vệ thường gặp ở nhiều loài thủy cầm. Con ngỗng non khiến các du khách bất ngờ khi thể hiện hành vi đó ở độ tuổi nhỏ như vậy nhưng cách tự vệ của nó không hiệu quả. Đại bàng lao vọt xuống, nhanh chóng bắt ngỗng non bằng bộ vuốt sắc và bay đi.

Lông của đại bàng cá châu Phi có thể ướt sũng sau khi bắt con mồi dưới nước. Chúng vẫn có thể bay nhưng khó khăn hơn, vì vậy chúng thường hướng tới bãi đất gần nhất để hong khô. Nhờ đó, ngỗng mẹ có cơ hội chiến đấu để giành lại con. Giống như thể dự đoán được động thái tiếp theo của đại bàng, cả ngỗng mẹ và đại bàng tới bãi đất cùng lúc và nhìn nhau chằm chằm. Đại bàng có vẻ mệt mỏi và cố gắng điều hòa nhịp thở trong khi giữ chặt ngỗng non dưới bộ vuốt. Ngỗng mẹ hành động cực nhanh. Nó nhỏ hơn nhiều so với con chim săn mồi nhưng dũng cảm và biết giang rộng cánh để trông có vẻ lớn hơn.

Tình thế đảo ngược và đại bàng quá mệt để bay đi, vì vậy ngỗng mẹ lao thẳng vào tấn công nó. Do phải tự vệ, đại bàng bật lên đối đầu với ngỗng giữa không trung. Ngỗng mẹ lại húc nó lần thứ hai, khiến đại bàng mất cảnh giác và buông lỏng ngỗng non. Con ngỗng non nhận ra cơ hội thoát thân và chạy tới mặt nước.

Do cần đảm bảo con non chạy trốn an toàn, ngỗng mẹ tìm cách phân tán sự chú ý của đại bàng. Chim đại bàng không nhìn lại đằng sau lần nào. Khi chắc chắn con non đã an toàn, ngỗng mẹ nhanh chóng trốn đi, để lại đại bàng ngơ ngác vì con mồi biến mất.

An Khang (Theo Latest Sightings)