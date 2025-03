Ngọn núi 'ăn thịt người' ở Bolivia

Potosi, một trong những thành phố cao nhất thế giới với độ cao khoảng 4.000 m so với mực nước biển ở Bolivia, có mạng lưới hầm mỏ rộng lớn, tồn tại từ nhiều thế kỷ. Thợ mỏ chạy lên xuống những lối đi dài và hẹp, đẩy những toa xe đầy đá vỡ dọc theo đường ray mòn - cảnh tượng gợi đến bộ phim "Indiana Jones and the Temple of Doom" hoặc màn chơi Wario’s Gold Mine trong Mario Kart.

Hoạt động khai thác mỏ chủ yếu diễn ra ở núi Cerro Rico - ngọn núi xuất hiện trong quốc kỳ của Bolivia. Trong tiếng địa phương, Cerro Rico tức là ngọn núi giàu có vì tài nguyên khoáng sản trù phú. Tuy nhiên, Cerro Rico còn nổi tiếng với cái tên "Núi ăn thịt người". Ảnh: CNN