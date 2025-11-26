Ngôn ngữ thiết kế làm nên thành công của Panasonic Electric Works Việt Nam

Từ những chiếc công tắc quen thuộc, sau 30 năm, Panasonic Electric Works Việt Nam ghi dấu ấn trên thị trường, nhờ triết lý đặt con người làm trung tâm, kiến tạo chuẩn sống bền vững.

Kể từ khi thành lập năm 1994, Panasonic Electric Works Việt Nam (PEWVN) đã áp dụng chiến lược kinh doanh có chiều sâu, nơi công nghệ Nhật Bản kết hợp hài hòa với thị trường bản địa. Theo đại diện doanh nghiệp, thành công này được xây dựng từ nền tảng vững chắc mang tên "ngôn ngữ thiết kế 5 nhân tố".

Đây không chỉ đơn thuần là một tiêu chuẩn về thiết kế, còn là hệ thống toàn diện lấy khách hàng làm trung tâm, chi phối mọi quy trình từ việc nghiên cứu thị trường, phát triển công nghệ, lên kế hoạch sản phẩm đến sản xuất, bán hàng và dịch vụ hậu mãi. Triết lý này đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều là sự giao thoa giữa an toàn, an tâm, tiện nghi, thẩm mỹ và bền vững, nhằm kiến tạo một không gian sống lý tưởng, định hình phong cách sống tương lai.

Nhà máy IAQ của Panasonic tại Bình Dương, cung cấp giải pháp chất lượng không khí trong nhà. Ảnh: PEWVN

Để hiện thực hóa triết lý này, PEWVN biến nhà máy tại Bình Dương thành một "nhà máy hình mẫu", tái hiện gần như nguyên bản quy trình sản xuất chuẩn mực từ nhà máy TSU (Mie, Nhật Bản) - nơi mỗi năm xuất xưởng 80 triệu thiết bị nối dây. Tinh thần "chất lượng Nhật Bản" được thể hiện trong từng chi tiết, từ những khuôn kim loại được chế tác tinh xảo, dây chuyền lắp ráp tự động hóa cao, đến quy trình kiểm định chất lượng khắt khe. Mỗi sản phẩm phải vượt qua hơn 200 hạng mục kiểm tra trước khi xuất xưởng, cam kết vững chắc cho yếu tố "an toàn" và "an tâm".

Điển hình như việc sử dụng nhựa urea resin, một loại vật liệu cao cấp có khả năng chống cháy và tản nhiệt vượt trội, cho các dòng công tắc và ổ cắm. "Lựa chọn này không chỉ giúp giảm thiểu tối đa rủi ro cháy nổ, còn mang lại độ bền ấn tượng, với khả năng hoạt động lên tới hơn 100.000 lần bật tắt, tương đương khoảng 50 năm sử dụng trong điều kiện thông thường", đại diện PEWVN nói.

Để đảm bảo 100% đầu ra hoàn hảo, công ty còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa vào quy trình kiểm tra chất lượng, mang lại sự tin cậy cho người dùng.

Giải pháp thiết bị điện xây dựng của PEWVN mang lại sự an tâm, an toàn và tiện nghi cho không gian sống. Ảnh: PEWVN

Đặc biệt, yếu tố "tiện nghi" trong triết lý "5 nhân tố" được PEWVN nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu địa phương. Thay vì áp đặt các sản phẩm toàn cầu, công ty đặt bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) ngay tại nhà máy, giúp đội ngũ kỹ sư nhanh chóng nắm bắt và đáp ứng những mong muốn đặc thù của người dùng Việt. Theo lộ trình, nhà máy chất lượng không khí trong nhà (IAQ) sẽ tiên phong thiết kế những sản phẩm "may đo" riêng cho thị trường Việt Nam từ năm 2026. Trong khi đó, nhà máy thiết bị điện xây dựng (ECM), sau khi hoàn thành giai đoạn 3, sẽ tập trung tự chủ phát triển sản phẩm mới với đội ngũ nhân sự chất lượng hàng đầu khu vực.

Song hành cùng các yếu tố trên, "bền vững" là mảnh ghép không thể thiếu. Là một thành viên của tập đoàn, PEWVN đang tích cực đồng hành cùng chiến lược toàn cầu "Panasonic Green Impact", với tham vọng giảm 300 triệu tấn khí thải CO2 vào năm 2050. Tại Việt Nam, một mục tiêu cụ thể và quyết liệt hơn được đặt ra: đưa nhà máy trở thành cơ sở sản xuất Net Zero vào năm tài chính 2027. Để làm được điều này, công ty đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời, đồng thời thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và quản lý năng lượng toàn diện trong sản xuất.

Những giá trị bền vững này còn được lan tỏa trong cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực như trồng rừng, bảo vệ môi trường và hợp tác chiến lược cùng các trường đại học, từ đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Từ một văn phòng đại diện khiêm tốn vào năm 1994, PEWVN mở rộng sang ba lĩnh vực cốt lõi: thiết bị điện xây dựng (ECM), chất lượng không khí trong nhà (IAQ) và thiết bị chiếu sáng (LTG). Với hai nhà máy quy mô, hơn 1.500 nhân viên và doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2024, công ty khẳng định vị thế dẫn đầu tại Việt Nam.

"Nền tảng triết lý '5 nhân tố' giúp Panasonic không chỉ bán sản phẩm, còn kiến tạo chuẩn sống mới - nơi sự an toàn, tiện nghi và bền vững hòa làm một, chinh phục trọn vẹn niềm tin của người tiêu dùng Việt", vị đại diện nhấn mạnh.

