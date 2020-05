Ngôn ngữ kiến trúc xanh tại dự án The Terra An Hưng

"Sau thời gian cách ly xã hội và dành nhiều thời gian ở nhà, tôi nhận ra tầm quan trọng thiết yếu của môi trường sống, là nơi giúp cân bằng cuộc sống, đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình, tái tạo sức lao động", anh Nguyễn Trọng Hùng (Hà Nội) nhận xét. Có nhu cầu tìm một không gian sống mới, anh bắt đầu quan tâm và tìm hiểu về các dự án xanh. Tương tự anh Hùng, thuật ngữ sống xanh, kiến trúc xanh đã trở thành một trong những xu hướng chủ đạo mà các chủ đầu tư bất động sản hướng tới.

Trên thực tế, không chờ đến dịch Covid-19, chủ đầu tư Văn Phú - Invest cho biết đã dành nhiều năm nghiên cứu câu hỏi thế nào là không gian sống xanh thực sự. Ngày nay, định nghĩa nhà đã không đơn thuần là nơi "che mưa, che nắng". Nhà là nơi để về, để tìm thấy sự bình an, để sống vui khỏe hơn mỗi ngày trong không gian sống thực sự.

Căn hộ mẫu tại chung cư The Terra - An Hưng của chủ đầu tư Văn Phú - Invest

Theo đuổi ngôn ngữ kiến trúc xanh trong các dự án bất động sản, Văn Phú – Invest nhận định không gian xanh phải bắt nguồn từ thiết kế phong thủy của căn hộ đến thiết kế cảnh quan bên ngoài.

Từ thiết kế căn hộ xanh...

Bàn về vai trò của thiết kế căn hộ chung cư, KTS. Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam từng cho rằng, khi xu hướng sống ở chung cư gia tăng, yêu cầu thiết kế không gian căn hộ chung cư rất quan trọng. KTS Vạn nhấn mạnh, giờ đây, các khách hàng đều đòi hỏi những căn hộ có thiết kế thông minh, gần gũi với thiên nhiên. Thiết kế căn hộ phải đáp ứng đón ánh sáng, gió, không khí thiên nhiên.

KTS. Võ Trọng Nghĩa, người nổi tiếng trên báo giới nước ngoài với các công trình xanh ở Việt Nam nhận định: "Một công trình có kiến trúc xanh rất tốt thì đồng nghĩa phải có điều kiện về thông gió, phải có ánh sáng đủ như mình mong muốn, khiến mình cảm thấy dễ chịu".

Còn theo KTS. Trần Anh Tuấn, người thiết kế các dự án của Văn Phú – Invest, yếu tố thiết kế thông minh cũng như điều kiện về thông gió, ánh sáng cho từng căn hộ rất quan trọng.

Đơn nguyên điển hình: Trục hành lang thông gió và lấy sáng tự nhiên.

Để giải quyết bài toán này, KTS phải tính toán việc tạo ra các khe sáng và điểm thoáng tối ưu nhất cho căn hộ bên cạnh sự sắp xếp, bố trí hợp lý giữa các phòng. Cụ thể, các căn hộ đều được phân vùng không gian chung và riêng rõ ràng. Phòng khách và phòng ngủ sắp xếp bố trí tiếp giáp với không gian bên ngoài, tận dụng khoảng không đón nắng và gió tự nhiên.

Trong khi đó, bếp được chia thành 2 khu vực gồm: khu vực khô và khu khu vực ướt. Khu vực ướt tiếp xúc với lô gia tạo ra khe thoáng, tránh mùi cho căn hộ. Lô gia được thiết kế rộng với chiều rộng đạt tối thiểu 1,45m, trở thành khoảng không mở cho căn hộ.

Nhằm tận dụng tối ưu khả năng đón sáng và gió vào nhà, các căn hộ sẽ thiết kế theo hình dàn đều, tập trung vào khu vực lõi. Theo KTS. Trần Anh Tuấn, phương án này giúp căn hộ lấy tối đa được ánh sáng.

Căn hộ An Hưng với các phòng chức năng chính đều thông gió và ánh sáng tự nhiên.

Điển hình như tại dự án The Van Phu – Victoria, 3 tòa tháp được thiết kế như hình elip xoay nghiêng 45 độ. Thiết kế này sẽ tạo ra khả năng đón sáng, thông gió cho từng căn hộ cũng như hạn chế tầm nhìn trực diện giữa các căn.

Các KTS cũng cho rằng, phương án thiết kế này không chỉ phù hợp với gia đình trẻ, đảm bảo sự lưu thông không khí trong căn hộ mà còn tạo ra môi trường sống thông thoáng, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh như thế này.

Không gian cảnh quan xanh

Bên cạnh thiết kế căn hộ, cảnh quan, Văn Phú – Invest cũng chú trọng đầu tư nghiêm túc thiết kế cảnh quan. Để tạo dựng không gian sống bên ngoài, KTS. Trần Anh Tuấn cho biết, việc giãn khoảng cách ra xa các tòa nhà chung cư sẽ mở rộng tối đa góc nhìn từ các căn hộ. Khoảng giữa sẽ xen kẽ các công trình thấp tầng và cây xanh.

Các dự án của Văn Phú – Invest chủ yếu nằm tại khu vực trung tâm sầm uất. Để mỗi người người dân tìm thấy khoảng không bình an, các khu vườn cây xanh và vườn hoa cùng kiến trúc tiểu cảnh được bố trí tối đa theo nguyên tắc đáp ứng yêu cầu thông gió, chống ồn, điều hoà không khí, ánh sáng và cải thiện tốt môi trường vi khí hậu.

"Tại dự án The Terra – An Hưng, thiết kế chung cư đã được tính toán đến tuyến trục giao thông, khoảng cách công trình, cảnh quan xung quanh. Cách đặt vấn đề và thiết kế đã tạo nên bố cục các căn hộ trong công trình đạt được thông gió và lấy sáng tự nhiên tốt nhất, hướng nhìn, tầm nhìn đẹp mở rộng ra xung quanh, hài hòa với môi trường sống", KTS. Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tầng mái chung cư An Hưng: nhiều cây xanh và không gian đi bộ, nghỉ ngơi, thư giãn.

Tiêu chí cốt lõi kiến trúc xanh được minh chứng tại các dự án mà Văn Phú- Invest đang triển khai như dòng sản phẩm The Terra như The Terra –An Hưng, The Terra – Hào Nam.

Với vị thế của một nhà phát triển bất động sản xanh, Văn Phú - Invest thể hiện sự chuyên tâm trong từng dự án với việc nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, khu vực và nhóm đối tượng khách hàng để đưa ra thiết kế lý tưởng.

"Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết để kiến tạo các dự án mang thương hiệu The Terra của mình trở thành một không gian sống lý tưởng, một môi trường sống bền vững cho mỗi cư dân", đại diện Văn Phú- Invest khẳng định.

