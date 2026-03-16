Ngồi tù oan 5 tháng vì AI nhận dạng nhầm khuôn mặt

MỹAngela Lipps, 50 tuổi, bị bắt giam oan sau khi phần mềm nhận dạng khuôn mặt chỉ ra bà là nghi phạm chính trong vụ gian lận ngân hàng có tổ chức.

Bà Angela Lipps bị cảnh sát Tư pháp Mỹ bắt tại nhà riêng ở bang Tennessee vào ngày 14/7/2025. Bà bị coi là kẻ trốn truy nã từ bang North Dakota và bị tạm giữ tại nhà tù quận.

"Tôi chưa từng đến North Dakota, tôi cũng không quen biết ai đến từ North Dakota", bà Angela nói và cho biết thêm đến nay vẫn bị ám ảnh về vụ bắt giữ.

Theo bà Angela, sau khi bị tạm giữ, bà mới biết đối mặt nhiều cáo buộc, bao gồm: sử dụng trái phép thông tin nhận dạng cá nhân và trộm cắp ở North Dakota.

Theo các tài liệu tòa án liên quan đến vụ việc, cảnh sát ở thành phố Fargo, North Dakota, đang điều tra một loạt vụ gian lận ngân hàng xảy ra từ tháng 4 đến tháng 5/2025 liên quan đến một nữ nghi phạm sử dụng thẻ quân đội giả để rút hàng nghìn USD.

Cảnh sát sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt trên các video giám sát ghi lại hình ảnh nghi phạm để xác định danh tính của người phụ nữ, và bà Angela đã bị phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện.

Một thám tử ở Fargo xem xét tài khoản mạng xã hội và bằng lái xe của bà Angela, sau đó xác định rằng bà có vẻ là nghi phạm trong vụ án dựa trên các đặc điểm khuôn mặt, dáng người và kiểu tóc.

Bà Angela bị tạm giam tại nhà tù quận ở Tennessee trong gần 4 tháng mà không được tại ngoại và không thể bào chữa cho bản thân cho đến khi được dẫn độ đến North Dakota. Tại Tennessee, bà được chỉ định một luật sư để hỗ trợ quá trình dẫn độ. Sau khi đến North Dakota vào 30/10, bà Angela thuê được luật sư và được cảnh sát thẩm vấn lần đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Luật sư đã yêu cầu bà Angela cung cấp hồ sơ ngân hàng, chứng minh bà đang ở Tennessee cùng thời điểm các hành vi gian lận được thực hiện ở North Dakota, hai nơi cách nhau hơn 1.900 km. "Cùng lúc bà ấy gửi tiền trợ cấp An sinh Xã hội vào tài khoản... bà ấy lại mua thuốc lá ở trạm xăng, mua pizza, dùng ứng dụng thanh toán để mua đồ ăn trên Uber Eats", luật sư nói.

Theo luật sư, việc điều tra và bắt giữ bà Angela hoàn toàn dựa vào nhận dạng khuôn mặt. Sở Cảnh sát Fargo không liên lạc với bà Angela cho đến khi luật sư cung cấp cho họ hồ sơ ngân hàng của bà và sắp xếp một cuộc thẩm vấn.

Năm ngày sau khi bị cảnh sát Fargo thẩm vấn, bà Angela được hủy bỏ cáo buộc và thả khỏi nhà tù ở North Dakota. Tuy nhiên, bà nói rằng cảnh sát không hỗ trợ bất kỳ khoản chi phí nào để giúp trở về nhà, khiến bà phải dựa vào tiền của luật sư bào chữa để thuê khách sạn, ăn uống và tìm phương tiện di chuyển trở lại Tennessee.

"Tôi chỉ mừng là mọi chuyện đã kết thúc. Tôi sẽ không bao giờ quay lại North Dakota nữa", bà Angela chia sẻ về trải nghiệm khó khăn.

Trong một tuyên bố, Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Fargo, Dave Zibolski, cho biết: "Việc ban hành lệnh bắt giữ bà Angela Lipps cho thấy tòa án đã xác định có cơ sở hợp lý để buộc tội. Các cáo buộc sau đó đã được hủy bỏ nhưng vẫn có thể được nộp lại nếu cuộc điều tra bổ sung cho thấy cần thiết".

Theo cảnh sát Fargo, vụ gian lận ngân hàng vẫn đang được điều tra và chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Bà Angela cho biết không ai từ Sở Cảnh sát Fargo xin lỗi về vụ việc. Vì không thể trả các hóa đơn khi đang ở trong tù, bà đã mất nhà, xe và cả chó cưng.

Tuệ Anh (theo People, WDAY News)