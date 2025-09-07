Ngồi tù oan 27 năm vì bị 'nhân chứng giả' đổ tội

MỹBryan Hooper Sr. vừa được trả tự do sau 27 năm thụ án chung thân, khi nhân chứng quan trọng khiến ông bị tù oan bỗng thú nhận chính là thủ phạm giết người.

Ngày 4/9, Bryan Hooper Sr. bước ra khỏi trại giam trong sự chờ đón của gia đình sau khi bị kết án oan tội giết bà Ann Prazniak, 77 tuổi, vào năm 1998.

Tòa sơ thẩm hạt Hennepin ở bang Minnesota đã minh oan cho ông Bryan khi nhận được lời thú tội viết tay từ Chalaka Young - nhân chứng chủ chốt từng làm chứng chống lại ông.

Tháng 4/1998, thi thể bà Ann được phát hiện trong thùng carton tại căn hộ ở Minneapolis. Các quan chức kết luận bà đã tử vong hơn hai tuần trước, do ngạt thở.

Những người hàng xóm cho biết, trong hai tuần đó, căn hộ của bà Ann bị sử dụng làm "thiên đường ma túy" và mại dâm.

Dấu vân tay của Chalaka được tìm thấy trên những mảnh băng dính trên sàn căn hộ, các điều tra viên phát hiện chúng giống với băng dính được tìm thấy trên thi thể bà Ann. Khi bị thẩm vấn, Chalaka phủ nhận biết về vụ giết người và đổ tội cho ông Bryan.

Chalaka khai bị dọa giết, ép trông chừng trong khi Bryan giết người phụ nữ 77 tuổi, sau đó phải hỗ trợ giấu xác.

Bryan thừa nhận đã vào căn hộ của bà Ann khi cảnh sát tìm thấy dấu vân tay của ông trong phòng khách căn hộ, nhưng phủ nhận mọi liên quan đến vụ giết người.

Thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử Bryan, Chalaka cũng đang bị xét xử vì những cáo buộc hình sự trong vụ án không liên quan và đã được giảm án nhờ hợp tác với các công tố viên.

Lời khai gian dối của Chalaka còn được củng cố thêm bởi bốn nhân chứng khác, đều khẳng định Bryan đã giết bà Ann. Cả bốn nhân chứng đều nhận được các ưu đãi và đã rút lại lời khai qua nhiều năm.

Năm 1998, ông Bryan bị tuyên ba án chung thân nhưng có khả năng được thả sau 30 năm.

Ông Bryan Hooper Sr. (giữa) mỉm cười ôm hai con sau khi rời trại giam hôm 4/9. Ảnh: Star Tribune

Tháng 7/2025, khi đang bị giam giữ và chịu mức án 8 năm tù vì tội hành hung nghiêm trọng, Chalaka "nhận trách nhiệm về hai sinh mạng vô tội mà tôi đã hủy hoại".

"Tôi không thể yên lòng trước việc một người đàn ông vô tội phải ngồi tù vì tội ác mà anh ta không hề phạm phải nữa. Tôi không định bào chữa mà muốn nhận trách nhiệm cho hai sinh mạng vô tội mà tôi đã hủy hoại và để chuộc lại lỗi lầm một lần trong đời", Chalaka viết trong thư.

Chalaka lặp lại lời thú nhận này với các điều tra viên và với gia đình qua cuộc điện thoại được ghi âm trong tù.

"Chúng tôi tin rằng Bryan Hooper không phạm tội đó, ông ấy đã ngồi tù 27 năm vì một việc mình không làm. Chúng tôi không bao giờ có thể trả lại những gì ông Bryan đã bị lấy đi vào năm 1998, và tôi rất xin lỗi vì điều đó", ủy viên công tố hạt Hennepin tuyên bố và cho biết đã kiến nghị hủy bỏ bản án của ông Bryan.

Giờ đã được tự do và đoàn tụ với gia đình, ông Bryan đang mong chờ tương lai và bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.

Theo chánh văn phòng ủy viên công tố hạt Hennepin, vụ án của bà Ann sẽ được chuyển lại cho Sở Cảnh sát Minneapolis để điều tra thêm.

Chalaka vẫn chưa bị buộc tội trong vụ giết bà Ann, dự kiến được thả khỏi tù trong vụ án khác khoảng bốn năm nữa.

