Ngồi tù oan 19 năm vì vụ cướp 543 USD

MỹMột người đàn ông nói không hề oán trách điều gì khi vừa được minh oan và trả tự do sau 19 năm ngồi tù vì cướp khoảng 550 USD.

"Tôi phải trả giá 20 năm, nhưng họ nói rằng giờ đã sửa chữa sai lầm. Vậy là đủ rồi. Tôi hài lòng với điều đó", Kenneth Windley, 61 tuổi, nói khi rời khỏi tòa án Brooklyn hôm 16/3.

Một thẩm phán đã bác bản án và đình chỉ toàn bộ vụ án của ông Windley theo yêu cầu của cả bên công tố và luật sư.

Bên công tố cho biết bằng chứng mới, bao gồm lời thú tội của hai người đàn ông khác bị kết án vì các vụ cướp tương tự, đã đủ để xác định lời kêu oan 19 năm qua của ông Windley là có căn cứ.

Chánh án quận Brooklyn bắt tay ông Windley bên ngoài tòa án và xin lỗi riêng.

Kenneth Windley rời tòa án cùng mẹ hôm 16/3. Ảnh: NBC News

Vụ án khởi nguồn năm 2005 khi một người về hưu 70 tuổi đi từ nhà đến ngân hàng và bưu điện đã bị hai tên cướp theo dõi và siết cổ. Chúng lấy đi chiếc ví bên trong có toàn bộ phiếu chuyển tiền, tiền mặt và sổ tiết kiệm.

Vài ngày sau, ông Windley mua một phiếu chuyển tiền trị giá 543 USD (khoảng 850 USD ngày nay, tương đương 22 triệu đồng), với giá 400 USD từ một vài người quen. Những người này khẳng định phiếu hợp lệ nhưng họ không thể sử dụng vì lý do thủ tục hành chính.

Ông Windley dùng phiếu mua một chiếc bếp điện cho mẹ. Các hóa đơn này nhanh chóng được cảnh sát sử dụng để lần ra dấu vết và dẫn họ đến trước cửa nhà ông Kenneth. Hóa ra, phiếu chuyển tiền chính là tang vật vụ cướp nói trên.

Ông Windley khai không liên quan vụ cướp, nhưng nạn nhân lại nhận dạng ông là một trong hai thủ phạm. Năm 2007, do có tiền án trọng tội trước đó, ông bị kết án từ 20 năm tù đến chung thân. Các kháng cáo sau đó đều thất bại.

Ông Windley kể với công tố viên về những người đã bán phiếu chuyển tiền; cung cấp biệt danh và một số thông tin về người nhà, tên thật của họ. Sau khi ông bị kết án, một người bạn và các điều tra viên tư nhân đã giúp làm rõ danh tính của những người bán và thuyết phục ra trình diện.

Trong các cuộc thẩm vấn với đại diện văn phòng công tố, hai người đàn ông cho biết đã cùng nhau đi cướp và vụ việc không liên quan Kenneth Windley. Báo cáo công tố viên đánh giá lời thú nhận "rất thuyết phục".

Bản cáo trạng không nêu tên họ, chỉ gọi họ là "nghi phạm 1" và "nghi phạm 2", cho hay đều đang thụ án tù trong các vụ án khác, giống hệt mô típ vụ án này.

Các công tố viên kết luận nếu bồi thẩm đoàn năm 2007 biết danh tính và tiền án tiền sự của hai nghi can đó, vụ án rất có thể đã đi theo hướng hoàn toàn khác. Dù vậy, thời hiệu của vụ cướp đã hết từ nhiều năm trước và nạn nhân đã qua đời.

Kenneth Windley cho biết không oán trách những gì đã trải qua 19 năm trong tù. "Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước," ông nói.

Hải Thư (Theo ABC)