Ngồi tù 11 năm vì tìm ra kho vàng trên tàu đắm nhưng không tiết lộ vị trí

MỹChuyên gia săn kho báu Tommy Thompson tìm thấy con tàu chở vàng đắm từ năm 1857, song từ chối tiết lộ vị trí cất 500 đồng vàng nên bị phạt tù từ năm 2015.

Ngày 11/3, tờ People đưa tin ông Tommy Thompson vừa được thả tự do sau 11 năm ngồi tù.

Ông này vướng lao lý từ vụ phát hiện ra SS Central America - con tàu chở ít nhất 3 tấn vàng, ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina. Đây là tàu chở vàng đã bị chìm vào năm 1857 trong một cơn bão ở Đại Tây Dương, khiến 425 người thiệt mạng, được xem là một trong những vụ đắm tàu lớn nhất ở Mỹ.

Kể từ đó, rất nhiều người đã bỏ công sức tìm kiếm xác tàu nhưng không có kết quả.

Thompson cùng một phần số vàng tìm được từ xác chiếc tàu đắm. Ảnh: WP

Năm 1988, ông Thompson, khi đó một kỹ sư trẻ đến từ hạt Columbus, bang Ohio, chế tạo robot lặn biển để tìm kiếm vị trí chính con tàu ở đáy biển sâu 2.400 mét.

Để thực hiện dự án truy tìm kho báu đầy tham vọng này, Thompson đã huy động vốn từ hơn 160 nhà đầu tư. Nhóm của ông đã thu được những đồng tiền vàng từ thế kỷ 19 cùng những thỏi vàng lớn gấp 15 lần thỏi vàng lớn nhất của bang California mà người ta từng biết đến, Chicago Tribune đưa tin năm 1989.

Số tài sản được công bố này mới chỉ là 5% số vàng trong kho báu khổng lồ có trị giá khoảng 400 triệu USD này. "Đây là kho báu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và là nỗ lực trục vớt đáy biển tham vọng nhất từng được thực hiện trên thế giới", theo Washington Post.

Ban đầu ông được ca ngợi khi phát hiện ra con tàu với nhiều báu vật trên 150 tuổi, trong đó có số tiền vàng và nhiều thỏi vàng, ước tính trị giá khi đó hơn 100 triệu USD.

Thỏi vàng được trục vớt từ tàu SS Central America to gấp nhiều lần thỏi vàng tiêu chuẩn khi đó. Ảnh: People

Tuy nhiên, theo tờ The Columbus Dispatch, sau khi không tiết lộ vị trí cất giữ số vàng trên tàu, nhiều nhà đầu tư đã tài trợ tài chính cho chuyến thám hiểm của ông cảm thấy bị lừa dối. Các nhà đầu tư cho rằng chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho 500 thỏi vàng và hàng nghìn đồng xu đã được bán với giá 50 triệu USD.

Ông Thompson sau đó phải đối mặt với nhiều vụ kiện nên đã bỏ trốn sang Florida. Trong suốt hai năm sau đó, Cảnh sát Tư pháp Mỹ phát động cuộc truy lùng gắt gao để bắt bằng được "một trong những nghi phạm bị truy nã khôn ngoan nhất" trong lịch sử của cơ quan này.

Nhà thám hiểm cuối cùng được tìm thấy tại một khách sạn ba năm sau đó và bị kết án tù vì tội coi thường tòa án. Song số vàng không bao giờ được tìm thấy.

Ông ta cũng bị buộc phải trả 1.000 USD cho mỗi ngày bị giam giữ và hơn 3,5 triệu USD tiền phạt.

Ông Tommy Thompson được thả hôm 4/3 sau 11 năm ngồi tù. Ảnh: People

Nhà thám hiểm hiện tuyên bố rằng số tiền xu trị giá 2,5 triệu USD đã được trao cho một quỹ tín thác ở Belize. Ông cũng cho biết 50 triệu USD đã được sử dụng cho các chi phí pháp lý và khoản vay ngân hàng.

Thời gian đầu ở tù, ông Thompson thừa nhận hành vi che giấu kho báu và đồng ý tiết lộ vị trí chính xác. Nhưng sau đó ông đổi ý, quyết không khai ra nơi giấu vàng.

Luật sư của ông nói thân chủ "không thể nhớ được" ai là người được giao quản lý số vàng, ngay cả khi đã rà soát hàng nghìn trang tài liệu liên quan đến kho báu.

Đến nay, số vàng trên tàu trở thành kho báu mất tích lần thứ hai và người tìm ra nó, sau đó giấu nó, quyết không mở miệng.

Hải Thư (Theo People, WP, Chicago Tribune, Fox News)