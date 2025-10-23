Ngôi trường với loạt kỷ lục tại chung kết Olympia

Trong 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, trường THPT chuyên Quốc học Huế giữ kỷ lục với 8 học sinh vào chung kết, cũng là trường duy nhất có đại diện ba năm liên tiếp.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra sáng 26/10 với màn tranh tài của bốn nam sinh, gồm Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, TP Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Đây là năm thứ ba liên tiếp chuyên Quốc học Huế có học sinh vào chung kết, kỷ lục từ trước đến nay. Trước Duy Khoa, Võ Quang Phú Đức là quán quân năm 2024, Nguyễn Minh Triết thi chung kết năm 2023.

Tính trong cả 25 trận chung kết, học sinh chuyên Quốc học Huế góp mặt tới 8 lần, đông nhất. Ngoài ba thí sinh trên, các gương mặt còn lại lần lượt là Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (năm 2005), Nguyễn Mạnh Tấn (2008), Hồ Ngọc Hân (2009 - quán quân), Thái Ngọc Huy (2011), Hồ Đắc Thanh Chương (2016 - quán quân).

Xét về số lần vô địch, chuyên Quốc học Huế cũng đứng đầu với ba lần: 2009, 2016 và 2024.

8 học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: VTV

Thầy Nguyễn Phú Thọ, hiệu trưởng trường THPT chuyên Quốc học Huế, cho rằng việc này khẳng định ngoài phát triển giáo dục mũi nhọn (giải quốc gia và quốc tế), trường còn quan tâm đến giáo dục toàn diện.

"Bởi Olympia là sân chơi đánh giá kiến thức toàn diện chứ không chuyên môn học nào", ông nói.

Theo thể lệ cuộc thi, mỗi năm một trường chỉ được cử một thí sinh. Thầy Thọ cho biết công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh được làm từ sớm. Trường huy động cựu học sinh - hầu hết từng thi Olympia để tổ chức cuộc thi mô phỏng là Nguyệt Quế Đỏ (trước tên là Thắp lửa tài năng). Trải qua nhiều vòng thi, thí sinh vô địch sẽ được cử dự thi Olympia, tiếp tục được các giáo viên và cựu học sinh bồi dưỡng.

Võ Quang Phú Đức, cựu học sinh chuyên Quốc học, quán quân Olympia năm 2024, kể được hỗ trợ tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm để đạt được phong độ và kiến thức tốt nhất cho trận chung kết. Các trận đấu tập ở Nguyệt Quế Đỏ cũng giúp Đức rèn phản xạ, tốc độ và quen với áp lực cuộc thi.

Theo kế hoạch ban đầu, điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia ở TP Huế sẽ được đặt ở Nghênh Lương Đình. Nhưng do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), điểm cầu được chuyển vào bên trong Nhà hát sông Hương.

Thầy Thọ cho biết công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành. Sự kiện sáng 26/10 sẽ có tất cả học sinh của trường tham gia. Tất cả mong Duy Khoa sẽ thể hiện hết mình trong trận chung kết.

Cổng trường THPT chuyên Quốc học Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trường Quốc Học được thành lập theo dụ ngày 17 tháng 9 năm Thành Thái thứ 8 (23/10/1896) và nghị định ngày 18/11/1896 của phủ Toàn quyền Đông Dương. Trường rộng hơn 10.000 m2 nằm bên bờ sông Hương, là trường Pháp Việt chính yếu của toàn xứ Đông Dương.



Năm 1990, trường được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tới năm 2020, trường được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Ngôi trường gần 130 tuổi là nơi học tập của nhiều lãnh đạo nổi tiếng của đất nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thanh Hằng - Võ Thạnh