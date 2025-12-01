Ngôi trường thu học phí hơn 950 triệu đồng một năm

Tòa nhà chính có dạng xoắn ốc, nhiều lớp. Các lớp tiểu học được xếp ở tầng 1, 2, trung học tầng 3-5, thể hiện sự phát triển của học sinh qua từng bậc học.

Bà Brantley Turner, Tổng hiệu trưởng Dwight School Hanoi, cho biết biểu tượng trống đồng trên mái tòa nhà thể hiện sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai, giữa bản sắc truyền thống và tầm nhìn toàn cầu.

Bao quanh trường là hệ thống cửa kính, kết hợp với hai giếng trời giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Trong ảnh là giếng trời thông tầng 5 tới tầng 3.

Vũ Nhã Uyên, học sinh lớp 10, nói rất thích không gian này, vì mỗi lần đi qua "là một bầu trời khác nhau". "Tiếp xúc với ánh sáng nhiều giúp em cảm thấy thoải mái hơn trước khi vào học", Uyên nói.