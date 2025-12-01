Ngôi trường thu học phí hơn 950 triệu đồng một năm

Spark lab - phòng học với nhiều máy móc và dụng cụ kỹ thuật chuyên sâu như cưa, máy khoan, mài, hàn..., để học sinh trải nghiệm gia công, lắp ráp các sản phẩm phức tạp. Phòng này còn có khu vực để học sinh tập đấu robot.
Spark lab - phòng học với nhiều máy móc và dụng cụ kỹ thuật chuyên sâu như cưa, máy khoan, mài, hàn..., để học sinh trải nghiệm gia công, lắp ráp các sản phẩm phức tạp. Phòng này còn có khu vực để học sinh tập đấu robot.
Mỗi kỳ, học sinh được chọn một môn nghệ thuật. Trong ảnh là không gian lớp dạy làm gốm. Học sinh có thể nặn và nung sản phẩm với các dụng cụ chuyên nghiệp ngay tại đây.
Mỗi kỳ, học sinh được chọn một môn nghệ thuật. Trong ảnh là không gian lớp dạy làm gốm. Học sinh có thể nặn và nung sản phẩm với các dụng cụ chuyên nghiệp ngay tại đây.
Nhà kính trên sân thượng, dành cho các tiết học về trồng và chăm sóc cây cối. Các loại rau, củ được trồng đều phổ biến ở Việt Nam, như xà lách, sả, su hào, cà chua, gừng... , để tiện chăm sóc và gần gũi với học sinh.
Nhà kính trên sân thượng, dành cho các tiết học về trồng và chăm sóc cây cối. Các loại rau, củ được trồng đều phổ biến ở Việt Nam, như xà lách, sả, su hào, cà chua, gừng... , để tiện chăm sóc và gần gũi với học sinh.
Nhà ăn có sức chứa khoảng 200 người. Bàn ăn được làm từ tre - vật liệu thân thiện với môi trường, một số bàn thấp hơn mức chung để dành cho học sinh tiểu học.
Trường thông báo thực đơn theo tuần, gồm các món Việt Nam và đồ ăn Á, Âu.
Nhà ăn có sức chứa khoảng 200 người. Bàn ăn được làm từ tre - vật liệu thân thiện với môi trường, một số bàn thấp hơn mức chung để dành cho học sinh tiểu học.
Trường thông báo thực đơn theo tuần, gồm các món Việt Nam và đồ ăn Á, Âu.
Bể bơi trong nhà có chức năng nâng, hạ độ sâu của sàn, phù hợp với mọi lứa tuổi học sinh và điều kiện thời tiết.
Bể bơi trong nhà có chức năng nâng, hạ độ sâu của sàn, phù hợp với mọi lứa tuổi học sinh và điều kiện thời tiết.
Phòng gym cùng hệ thống tủ thay đồ thông minh, nhà tắm..., để học sinh có thể thay trang phục phù hợp khi tập thể lực.
Phòng gym cùng hệ thống tủ thay đồ thông minh, nhà tắm..., để học sinh có thể thay trang phục phù hợp khi tập thể lực.
Sau một năm hoạt động, trường có một lớp ở mỗi khối. Hơn 50% học sinh là người Việt, còn lại chủ yếu đến từ các quốc gia châu Á, Âu.
Học phí của trường hiện từ 786 đến 955 triệu đồng một năm, cao nhất trong số những trường công khai học phí ở Hà Nội.
Sau một năm hoạt động, trường có một lớp ở mỗi khối. Hơn 50% học sinh là người Việt, còn lại chủ yếu đến từ các quốc gia châu Á, Âu.
Học phí của trường hiện từ 786 đến 955 triệu đồng một năm, cao nhất trong số những trường công khai học phí ở Hà Nội.
Tùng Đinh - Thanh Hằng