Ngôi trường sót lại sau cuộc chiến 81 ngày đêm ở Quảng Trị

Trường Bồ Đề nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Quảng Trị, cách thành cổ khoảng một km về hướng tây nam. Trường xây dựng năm 1959, do tỉnh Hội Phật giáo Quảng Trị phát tâm quyên góp từ lòng hảo tâm của phật tử và nhân dân trên địa bàn trong phong trào tiết kiệm gạo Bồ Đề.

Đây là nơi học sinh theo học hệ đệ nhị, tương đương lớp 10-12 của hệ THPT ngày nay.