Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1.

Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lập (huyện Điện Biên Đông cũ), nơi có hơn 90% học sinh là người dân tộc Mông thuộc hộ nghèo.

Trước đây, khu tiểu học nằm tách biệt, cách khu trung học cơ sở khoảng 500 m. Cơ sở vật chất tại đây xuống cấp với 10 lớp học bán kiên cố, hai phòng học ghép tạm bằng gỗ, ba phòng lợp mái tôn và khu vệ sinh tạm bợ. Mùa đông gió lùa lạnh buốt, mùa hè oi bức, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và việc học tập của thầy trò.

Dãy nhà mới gồm hai phòng học khang trang và khu vệ sinh 6 ngăn hiện đại, được xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công trình có tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng, Home Credit Việt Nam và Bảo hiểm GIC tài trợ gần 800 triệu đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng. Việc quy hoạch lại lớp học về cùng một khuôn viên giúp nhà trường thuận tiện hơn trong công tác quản lý bán trú.

Ngồi trong lớp học mới thơm mùi sơn, em Tráng Tuệ Lâm, học sinh lớp 4A3 hào hứng: "Lớp cũ mái dột mỗi khi mưa, còn nắng thì rất nóng. Giờ có lớp đẹp, sáng sủa, chúng em thích đi học hơn hẳn".

Ông Nguyễn Đức Đô, Phó Chủ tịch UBND xã Tìa Dình cho biết, công trình không chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất mà còn là động lực để học sinh vùng cao bám lớp, bám trường.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự Home Credit Việt Nam, chia sẻ đây là một trong chuỗi hoạt động thuộc dự án Home Love do công ty triển khai trên toàn quốc. "Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em học sinh một môi trường học tập an toàn, khang trang hơn trước thềm năm mới. Mong rằng lớp học mới sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi ước mơ của các em được vun đắp và lớn lên mỗi ngày", bà Hạnh cho biết.

Chuyến Home Love lần này, các đơn vị cũng tặng nhiều phần quà cho học sinh. Bảo hiểm Toàn cầu - GIC tặng 731 suất bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cho toàn bộ học sinh của trường, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các em trong quá trình học tập. Home Credit Việt Nam mang đến sách vở, đồ dùng học tập và đồ chơi cho học sinh nhà trường. Một số trong đó được quyên góp từ cán bộ, nhân viên công ty thông qua các hoạt động nội bộ, góp phần mang đến cho các em sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đại diện Bảo hiểm GIC cùng rửa tay với học sinh ở nhà vệ sinh mới. Ảnh: Home Credit Việt Nam

Ngoài công trình xây dựng, các đơn vị tài trợ còn trao tặng hơn 700 suất bảo hiểm sức khỏe, tai nạn cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Đây là hoạt động nối tiếp giai đoạn 1 của dự án. Trước đó, tháng 9/2025, ba phòng học mới trị giá hơn 1 tỷ đồng cũng đã được khánh thành tại đây, nâng tổng số phòng học được tài trợ lên 5 phòng.

Hoạt động này nằm trong chương trình "Ánh sáng học đường" do Quỹ Hy vọng thực hiện từ năm 2018. Đến nay, Quỹ đã xây mới, sửa chữa gần 600 điểm trường, cải thiện điều kiện học tập cho hàng trăm nghìn học sinh, giáo viên vùng sâu, vùng xa. Riêng tại Điện Biên, hơn 40 điểm trường đã được thay "áo mới".

Độc giả có thể đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng tại đây.

Tên chương trình: Ten cua ban - Anh sang hoc duong

Ten cua ban - Anh sang hoc duong ID chương trình: 195961

Quỳnh Anh