Theo nhiều nghiên cứu, thế giới của trẻ mầm non là một thế giới của trí tưởng tượng và sự kỳ diệu. Các nhà khoa học cho biết, khả năng tưởng tượng, sáng tạo của trẻ đạt đến đỉnh cao trước sáu tuổi. Theo thời gian, khả năng này bắt đầu suy giảm khi trẻ đi học chính thức và phát triển theo những gì chúng được dạy. Do đó, việc hỗ trợ khả năng sáng tạo của trẻ ngay từ nhỏ sẽ tạo tiền đề để thúc đẩy sự phát triển liên tục của trẻ trong những năm tiếp theo.

Theo cô Alpha Butil, trưởng khối Mầm Non trường Quốc Tế Saigon Pearl (ISSP), với phương pháp giáo dục Reggio Emilia, môi trường là người thầy thứ 3 đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập và phát triển của một đứa trẻ. Vì quan điểm này, trường ISSP hướng đến việc trẻ là người tự đề xuất và tự khởi động việc tương tác với môi trường xung quanh thông qua sự dẫn dắt của thầy cô. Vì vậy, các lớp học được thiết kế đảm bảo hỗ trợ cho việc theo đuổi sở thích của trẻ nhưng không phải làm sao cũng được. Từ đó kích thích sự tò mò, quan sát và tạo nên sự yêu thích tìm tòi học tập ở trẻ.

Như tiết học vẽ của khối Mầm non, giáo viên trường ISSP sẽ cho các bạn nhỏ tự lựa chọn màu sắc và vẽ dựa trên những gì các em thấy. Có bạn sẽ vẽ bông hoa, chú chó của mình hay hình ảnh các thành viên trong gia đình với sự hình dung và sự sáng tạo riêng. Thông qua cách tiếp cận này, giáo viên hiểu được cá tính của từng trẻ và giúp định hình nhân cách cho học sinh. Về phía mình, các em sẽ không thấy việc học là hành động bắt buộc hay áp lực. Thay vào đó, trẻ sẽ có cảm giác được lắng nghe và tự do khám phá những ý tưởng của chính mình; rèn luyện niềm say mê học tập.