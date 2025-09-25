Ngôi trường đào tạo tầng lớp tinh hoa trẻ của Ấn Độ

Trường Mayo tại thành phố Ajmer, bang Rajasthan, nằm ở phía tây bắc Ấn Độ. Khuôn viên rộng 76 hecta nhìn như một ốc đảo với cây cổ thụ bao quanh và thảm cỏ xanh mướt, nổi bật giữa sa mạc Rajasthan.
150 năm trước, nay đây chỉ dạy dỗ người trong hoàng tộc. Học sinh đầu tiên của ngôi trường là con trai của Vua xứ Alwar, người ngồi kiệu đi học năm 1875, theo sau là 300 người hầu. Ngày nay, đây là trường đào tạo tầng lớp tinh hoa mới của Ấn Độ.
Học sinh chơi cưỡi ngựa đánh bóng polo tại trường.
Mayo được gọi là "Eton phương Đông", với mô hình hoạt động giống các trường tư thục nội trú danh giá ở Anh, do Bá tước người Anh là Mayo thành lập với mục đích thúc đẩy quan hệ giữa hoàng gia Ấn Độ và hoàng gia Anh.
Eton là trường nội trú Anh có nhiều học sinh lỗi lạc như Thái tử William, cựu thủ tướng Anh David Cameron và cả các lãnh đạo quốc tế.
Hai học sinh tập thổi sáo trong tiết âm nhạc ở trường.
Trường có 850 học sinh ở độ tuổi 9-18, trong đó chỉ vài người là hậu duệ hoàng gia, số còn lại là con cháu các bộ trưởng, tài phiệt, nhà ngoại giao và sĩ quan quân đội cấp cao
Trước khi vào học, học sinh mặc áo sơ mi trắng và áo khoác xanh hải quân tập trung để chào cờ buổi sáng, đọc kinh và thảo luận về các sự kiện thời sự. Chương trình học bao gồm khoa học, ngoại ngữ, văn học, quan hệ quốc tế, nghệ thuật và âm nhạc, được giảng dạy bằng tiếng Anh. Buổi chiều là giờ rèn luyện thể dục thể thao.
Giáo viên tương tác với học sinh trong tiết học địa lý ở trường Mayo.
Học phí một năm là 11.500 USD, một khoản tiền lớn ở đất nước có thu nhập bình quân đầu người mỗi năm khoảng 2.300 USD.
Với nhiều gia đình, chi phí này là xứng đáng, bởi Mayo là một trong hơn 10 trường nội trú ưu tú hiếm hoi ở Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,5 triệu cơ sở giáo dục và hơn 40% trong số này thiếu máy tính.
"Tôi phải đưa hai con trai vào đây học, bởi nhà trường sẽ chuẩn bị mọi hành trang cho các cháu vào đời", Abhishek Singh Tak, người điều hành một công ty tổ chức sự kiện ở Jodhpur và là cựu học sinh Mayo, nói khi đứng trước tòa nhà chính tráng lệ lát đá cẩm thạch trong trường. "Mọi thứ tôi có ngày hôm nay đều bắt đầu từ đây".
Hai con trai của ông, Nirbhay 10 tuổi và Viren 17 tuổi, sống trong trường 9 tháng mỗi năm. Nirbhay mơ ước sau này sẽ vào học ở Oxford, còn Viren thì hướng đến Đại học Delhi hoặc Sciences Po ở Pháp, với hy vọng trở thành nhà ngoại giao.
Các thành viên hội đồng học sinh trong một buổi họp.
Học sinh trong tiết nghệ thuật đổ nhựa resin tại khoa nghệ thuật và thủ công của trường.
Học sinh của trường phải thức dậy lúc bình minh, đi ngủ lúc 21h30, với lịch trình học dày đặc.
"Chúng cháu bận đến nỗi không có thời gian nhớ nhà", Arrin đùa, khiến các bạn cùng lớp bật cười. Một năm sau khi rời Mumbai, cậu bé 11 tuổi cảm thấy hài lòng và thoải mái khi ở trường. "Thứ cháu nhớ nhất là đồ ăn mẹ nấu", cậu nói.
Học sinh và giáo viên trong hội trường.
Rajesh Soni, trưởng khối tiểu học, thừa nhận những tháng đầu có thể rất khó khăn với các em. Vì vậy, Mayo đã tuyển dụng thêm chuyên gia tâm lý học và tăng số lượng giáo viên nữ, nhân viên hỗ trợ.
"Ưu tiên của chúng tôi là biến nơi đây thành chốn hạnh phúc, để các em có thể khám phá năng lực và đạt mục tiêu cá nhân", ông nói, lưu ý "mọi thứ đều được làm nhằm khơi dậy trí tò mò của các em".
Học sinh dùng bữa tại nhà ăn trong trường.
"Con trai tôi đã xây dựng được lòng tự tin; cháu rèn được tính độc lập", Daakshi Bhide, 38 tuổi, giáo viên tiếng Anh tại Mayo có con trai 10 tuổi đang học nội trú ở trường, chia sẻ.
Các thành viên Đội Thiếu sinh quân Quốc gia (NCC) diễu hành trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ hôm 15/8.
Trường Mayo dạy khoảng 20 môn thể thao, từ polo và golf đến bơi lội, bắn súng và tennis. Trong trường có một bể bơi tiêu chuẩn Olympic, một sân golf 9 lỗ và chuồng ngựa 60 con.
Đội học sinh diễu hành bằng patin trong ngày lễ Độc lập 15/8.
Arrin, cậu bé có bố mẹ là bác sĩ và doanh nhân, hy vọng trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Là người hâm mộ Ronaldo cuồng nhiệt, cậu coi Mayo là bước khởi đầu.
1/3 học sinh trong trường dự định đi du học ở Anh, Australia hoặc Mỹ. Cũng có nhiều học sinh muốn ở lại để đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước. Advaya Sidharth Bhatia, 17 tuổi, hy vọng sẽ khởi nghiệp tại quê nhà và giúp đỡ quê hương.
Hồng Hạnh (Theo AFP)