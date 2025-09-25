Ngôi trường đào tạo tầng lớp tinh hoa trẻ của Ấn Độ

Trường Mayo tại thành phố Ajmer, bang Rajasthan, nằm ở phía tây bắc Ấn Độ. Khuôn viên rộng 76 hecta nhìn như một ốc đảo với cây cổ thụ bao quanh và thảm cỏ xanh mướt, nổi bật giữa sa mạc Rajasthan.

150 năm trước, nay đây chỉ dạy dỗ người trong hoàng tộc. Học sinh đầu tiên của ngôi trường là con trai của Vua xứ Alwar, người ngồi kiệu đi học năm 1875, theo sau là 300 người hầu. Ngày nay, đây là trường đào tạo tầng lớp tinh hoa mới của Ấn Độ.