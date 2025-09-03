Ngôi trường có 103 lớp học, đông kỷ lục ở TP HCM

TP HCMTrường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, có hơn 4.700 học sinh với 103 lớp, nhưng chỉ có 54 phòng học.

Đây là ngôi trường chịu sức ép quá tải nhất ở TP HCM, theo một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiện, Bộ quy định quy mô trường THCS tối đa là 45 lớp, sĩ số lớp cao nhất là 45.

Ông Phạm Nguyễn Trường Lộc, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường An Phú, cho biết địa bàn có 5 trường tiểu học nhưng chỉ có một trường THCS. Do đó, tất cả học sinh vào lớp 6 đổ dồn về THCS Nguyễn Văn Trỗi.

"Trường đã tận dụng tất cả phòng chức năng có thể, phòng vi tính, thí nghiệm, thư viện phải gọn lại để có không gian trống, kê thêm bàn ghế làm phòng học", ông Lộc cho hay. "Hiệu trưởng, hiệu phó cũng sẵn sàng nhường chỗ làm việc để lấy phòng trống cho học sinh".

Theo ông Lộc, An Phú là địa bàn tiếp giáp với các khu công nghiệp. Học sinh chủ yếu là con công nhân, người lao động từ nơi khác chuyển đến. Số lượng học sinh tăng qua từng năm do tăng dân số cơ học. Năm nay, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tăng thêm 7 lớp so với năm ngoái.

5 trường tiểu học trên địa bàn cũng đối mặt với tình trạng tương tự. Lớp ít nhất có 48 học sinh, nhiều nơi lên đến 52 em, dù sĩ số chuẩn với bậc tiểu học là không quá 35 em một lớp.

Như trường Tiểu học An Phú có 71 lớp nhưng chỉ có 36 phòng học. Để học sinh được học hai mỗi ngày theo chương trình phổ thông 2018, trường phải thuê phòng học xung quanh rồi đưa các em ra ngoài dạy.

"Đây là biện pháp 'chữa cháy' mà tỉnh Bình Dương cũ cho phép. Hiện, chúng tôi cũng kiến nghị ngành giáo dục TP HCM cho làm như vậy để đảm bảo dạy học ngày 2 buổi với bậc tiểu học", ông Lộc cho hay.

Về lâu dài, Phòng Văn hóa - Xã hội đang tham mưu phường An Phú kiến nghị cấp trên rà soát, đầu tư xây dựng, mở rộng trường học nếu còn đất trống, dôi dư sau sáp nhập. Bàn ghế, dụng cụ, thiết bị dạy học cần được mua sắm thay mới, bổ sung vì bị xuống cấp, hư hại.

Học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, trong buổi sinh hoạt hồi tháng 5. Ảnh: THCS Nguyễn Văn Trỗi

Khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp của TP HCM sau sáp nhập là vấn đề Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng lưu ý tại Hội nghị tổng kết năm học cũ và triển khai năm học mới, hôm 27/8.

"Trường có hơn 100 lớp học là rất quá tải", ông Thưởng nói, nhấn mạnh việc đảm bảo trường lớp, đủ chỗ cho học sinh đã được Bộ Chính trị yêu cầu trong Nghị quyết 71.

"Không thể để những trường lên đến hơn 100 lớp như thế này, chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, thiệt thòi cho học sinh và khó khăn cho người quản lý", Thứ trưởng nhấn mạnh.

TP HCM sau sáp nhập là siêu đô thị giáo dục với hơn 2,5 triệu học sinh và gần 3.600 trường. Ngành giáo dục thành phố đánh giá mạng lưới trường lớp vẫn chưa đáp ứng nhu cầu chỗ học tăng qua từng năm.

Lệ Nguyễn