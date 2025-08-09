Ngôi sao WWE tái xuất giữa bê bối tình dục

MỹBrock Lesnar tái xuất tại sự kiện SummerSlam 2025 khiến làng đô vật Mỹ chấn động, khi tên anh vẫn đang bị nhắc đến trong vụ kiện liên quan đến cáo buộc buôn người và lạm dụng tình dục tại giải vô địch vật tự do WWE.

Sự kiện SummerSlam 2025 diễn ra trong hai đêm 2 và 3/8 tại sân vận động MetLife, New Jersey.

Brock Lesnar nhấc bổng John Cena tại SummerSlam 2025 ở sân vận động MetLife, New Jersey, Mỹ ngày 3/8. Ảnh: WWE

Tại trận đấu chính đêm thứ hai, Cody Rhodes đánh bại John Cena trong một trận đấu đường phố để giành danh hiệu vô địch tuyệt đối của WWE. Khi khán giả còn đang ăn mừng chiến thắng của Rhodes, Brock Lesnar bất ngờ xuất hiện và sử dụng đòn F5 đặc trưng để hạ gục John Cena.

Đòn F5 gồm việc Lesnar nâng đối thủ lên vai, sau đó xoay người hất mạnh xuống sàn đấu, khiến phần đầu hoặc thân trên của đối phương đập xuống mặt sàn với lực lớn. Đây không chỉ mang tính biểu tượng trong sự nghiệp của Lesnar mà còn được xem là một trong những chiêu thức uy lực nhất tại WWE, thường dùng để kết thúc trận đấu hoặc tạo bước ngoặt quan trọng.

Đây là lần đầu tiên Lesnar xuất hiện kể từ SummerSlam 2023, sau thời gian dài bị rút khỏi truyền thông và các hoạt động của WWE.

Sự trở lại của Lesnar gây tranh cãi khi tên anh được đề cập trong đơn kiện dân sự do Janel Grant - cựu nhân viên WWE - nộp lên tòa án Mỹ. Đơn kiện cáo buộc Vince McMahon và một số lãnh đạo WWE có hành vi lạm dụng tình dục và buôn người.

Dù không phải bị đơn chính, Lesnar được nhắc đến là người từng được Vince McMahon "tiếp cận" bằng cách yêu cầu Grant gửi nội dung nhạy cảm cho anh như một phần trong quá trình đàm phán hợp đồng vào năm 2021. Sau đó, hai người có trao đổi qua điện thoại với nội dung bị mô tả là mang tính chất xúc phạm. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ giữa họ đã không diễn ra.

Việc WWE để Lesnar tái xuất khi vụ kiện chưa lắng xuống khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về trách nhiệm đạo đức của tổ chức. Một bộ phận khán giả chỉ trích WWE đã phớt lờ bê bối, trong khi số khác cho rằng đây là chiêu trò tạo bất ngờ trong chương trình.

Giám đốc sáng tạo Triple H khẳng định đây là một phần trong kế hoạch tạo bất ngờ cho chương trình. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự trở lại của Lesnar nằm trong danh sách mong muốn của John Cena trong chuyến lưu diễn khép lại sự nghiệp.

Chủ sở hữu WWE Vince McMahon bước vào đấu trường trong sự kiện WrestleMania tại Sân vận động AT&T, Mỹ ngày 3/4/2022. Ảnh: Reuters

Vince McMahon là cựu Chủ tịch và Giám đốc điều hành của WWE - công ty giải trí thể thao hàng đầu thế giới. Ông là người đã biến WWE từ một tổ chức nhỏ mang tính địa phương trở thành thương hiệu toàn cầu. McMahon sáng lập sự kiện WrestleMania, tạo ra mô hình đô vật kết hợp thể thao và giải trí, đồng thời góp phần đưa nhiều siêu sao như Hulk Hogan, The Rock, John Cena trở nên nổi tiếng.

Tuy nhiên, sự nghiệp của McMahon cũng đi kèm nhiều tai tiếng, khi từng bị chỉ trích vì cách điều hành cứng rắn, chính sách khắt khe với đô vật. Vụ kiện liên quan tới McMahon gây chấn động giới đấu vật, buộc ông phải từ chức và rút khỏi mọi hoạt động điều hành trong WWE.

Hồng Duy (theo Marca)