Ngôi sao trượt ván chôn vùi danh tiếng vì trả thù mù quáng

Mark Anthony "Gator" Rogowski sinh năm 1966, thường được gọi với tên Gator, bắt đầu sự nghiệp trượt ván chuyên nghiệp ở tuổi 14. Năm 1982, Gator giành chiến thắng trong Giải vô địch trượt ván nghiệp dư Canada tại Vancouver. Năm 1984, Gator giành chức vô địch quốc gia, trở thành một trong những vận động viên trượt ván nổi tiếng nhất thập niên 1980 ở Mỹ.

Gator kiếm được 100.000 USD mỗi năm từ khi mới 17 tuổi nhờ các hợp đồng quảng cáo và tiền hoa hồng bán các sản phẩm thể thao dán nhãn "Gator". Anh ta thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Mark Rogowski, hay Gator, từng là một trong những biểu tượng của làng trượt ván. Ảnh: Murderpedia

Tại một buổi biểu diễn trượt ván ở thành phố Scottsdale, Arizona vào năm 1987, Gator gặp người mẫu trẻ Brandi McClain và bạn thân của cô là Jessica Bergsten, đều 17 tuổi, đến từ gia đình giàu có. Gator và Brandi kết đôi trong các video quảng cáo và nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ cuồng nhiệt.

Đầu năm 1990, độ nổi tiếng của Gator giảm dần, sự nghiệp tuột dốc vì sự phổ biến của trượt ván đường phố dần thay thế trượt ván vert. Sau một tai nạn nghiêm trọng khi say rượu, Gator trở về nhà ở San Diego, California, để phẫu thuật chỉnh hình và tĩnh dưỡng.

Gator trở nên cuồng tín, tuyên bố với bạn gái rằng họ "không thể quan hệ tình dục nữa trừ khi kết hôn". Brandi nhận được lời đề nghị làm đám cưới sau bốn năm hẹn hò nhưng cô chưa muốn. Sự thay đổi lối sống đột ngột, cộng với tính cách bạo lực, ghen tuông vô cớ của Gator khiến Brandi muốn chấm dứt mối quan hệ. Cô trở về nhà bố mẹ ở San Diego.

Gator bắt đầu nghiện rượu nặng sau khi bạn gái bỏ đi. Anh ta ghen khi biết cô có bạn trai mới, liên tục gọi điện đến nhà chửi bới, đe dọa. Một tối, Gator lẻn vào nhà Brandi để ăn trộm những món quà từng tặng cô, kể cả ôtô.

Với mong muốn hòa giải, Brandi hẹn Gator đến đón cô đi ăn tối. Nửa đường, hai người tranh cãi kịch liệt. Brandi hoảng sợ khi Gator vừa lái xe đến con đường vắng vừa nói sẽ đưa cô ra sa mạc giữa đêm, đánh đập rồi bỏ cô ở đó. Brandi khóc lóc cầu xin, nói rằng mẹ biết cô đi với ai, sau đó được đưa về nhà.

Sau chuyện này, Brandi chạy trốn đến New York, không nói cho ai ngoài gia đình biết mình đang ở đâu. Cô thậm chí không kể với bạn thân Jessica, đang sống ở thành phố Tucson, bang Arizona, về vụ việc.

Vài tuần sau, Jessica đến San Diego, gọi cho Gator nhờ dẫn đi tham quan. Ngày 20/3/1991, hai người được nhìn thấy ăn trưa tại một nhà hàng Italy, sau đó không ai trông thấy Jessica nữa.

Khi cảnh sát đến thẩm vấn Gator về việc Jessica mất tích vài tuần sau đó, họ không tìm thấy bằng chứng nào.

Bố của Jessica, luật sư Stephen Bergsten, lo lắng khi mất liên lạc với con gái và không hài lòng với cuộc điều tra của cảnh sát nên đã bay đến San Diego để tìm con. Ông treo áp phích tìm con khắp địa phương, hỏi thăm tất cả bạn bè, bao gồm Gator, nhưng không có tin tức hữu ích. Hai tháng trôi qua mà không có bất kỳ manh mối nào.

Một trong những tấm áp phích được dán cạnh bốt điện thoại tại cửa hàng 7-Eleven, cách căn hộ của Gator hai dãy nhà. Đây cũng là địa điểm yêu thích của Gator và bạn. Một buổi tối ở 7-Eleven, người bạn nói chuyện với Gator về cô gái trên áp phích và nhận thấy anh ta có phản ứng khác thường, đột ngột im bặt và vẻ mặt trống rỗng.

Khoảng một tuần sau, Gator khóc, tự thú với bạn: "Nhớ cô gái trên tấm áp phích chứ? Tôi đã giết cô ấy". Người bạn khuyên Gator thú nhận tội ác với cảnh sát.

Thi thể Jessica được những người cắm trại tìm thấy vào ngày 10/4/1991, nhưng đã bị phân hủy quá nặng nên không thể xác định được danh tính.

Gator tự thú ngày 11/4/1991, dẫn cảnh sát đến nơi chôn Jessica. Cảnh sát khám xét nhà anh ta, tìm thấy hai dấu máu nhỏ thấm qua lớp thảm và ván sàn.

Gator trên tòa năm 1992. Ảnh: San Diego Union-Tribun

Trong lời thú tội, Gator nói giết Jessica với suy nghĩ trả thù Brandi. Jessica có mái tóc vàng, dáng dong dỏng, xinh đẹp với tính cách tự do, ưa mạo hiểm, rất giống Brandi. "Mọi điều khiến tôi ghét Brandi, Jessica đều hội tụ đủ. Jessica như được đúc ra từ một khuôn với Brandi", Gator nói với cảnh sát. Anh ta đổ lỗi cho Jessica vì chuyện tình cảm tan vỡ, trút giận vào cô dù Jessica không liên quan.

Gator cho biết đã cùng Jessica quay lại căn hộ để xem phim và uống rượu. Khi Jessica chuẩn bị rời đi, Gator lấy cớ tìm bằng lái để đi kiểm tra ôtô. Nhân lúc cô đang ngắm tranh trên tường, Gator đánh vào đầu cô từ phía sau bằng một thiết bị khóa vô lăng ôtô bằng kim loại, khiến cô ngã đập đầu xuống thảm trải sàn. Anh ta còng tay và kéo cô lên phòng ngủ trên tầng hai.

Sau đó, Gator đặt Jessica vào túi đựng ván lướt sóng vì lo hàng xóm nghe thấy tiếng kêu. Anh ta bịt miệng Jessica cho đến khi cô tắt thở, sau đó chở thi thể đến sa mạc Shell Canyon, chôn trong một ngôi mộ nông.

Trên đường về, Gator ném khăn trải giường, bộ quần áo dính máu của nạn nhân và hung khí. Anh ta thuê máy giặt thảm và làm sạch mọi dấu vết trong căn hộ.

Gator bị buộc tội giết người, cưỡng hiếp. Theo luật của California, anh ta phải đối mặt hình phạt tử hình hoặc tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. Luật sư bào chữa kháng cáo cáo buộc cưỡng hiếp, khẳng định thi thể bị phân hủy không có dấu hiệu cưỡng hiếp, nhưng đơn kháng cáo bị bác.

Ở trong tù, Gator được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Theo lời khuyên của luật sư, Gator nhận tội giết người cấp độ một và hiếp dâm, mong có thể tránh được án tử hình hoặc tù chung thân không ân xá.

Gator được thả tự do năm 2022 sau nhiều lần bị từ chối ân xá. Ảnh: KGTV

Gator bị kết án vào ngày 6/3/1992, nhận hình phạt 6 năm tù cho tội cưỡng hiếp và án tù chung thân với thời hạn thi hành tối thiểu 25 năm cho tội Giết người cấp độ một.

Gator nhiều lần bị từ chối ân xá. Đến tháng 6/2022, Gator được ân xá với lý do "nhà tâm lý học của hội đồng ân xá nhận thấy Gator có nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng ở mức thấp".

Cuộc đời tuột dốc của Gator được tái hiện trong bộ phim tài liệu Stoked: The Rise and Fall of Gator, phát hành năm 2002. Vì luật pháp California cấm phỏng vấn video với tù nhân, Gator nhận phỏng vấn qua điện thoại được ghi âm của nhà tù cho bộ phim tài liệu.

Vụ án này cũng được nhắc đến trong loạt phim tài liệu về tội ác có thật Shattered trên kênh Investigation Discovery.

Tuệ Anh (Theo Villagevoice)