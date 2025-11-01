Ngôi sao Toán học Trung Quốc đoạt cú đúp giải thưởng danh giá

Nhà Toán học 34 tuổi - Wang Hong nhận hai giải thưởng danh giá trong cùng một ngày, tiến gần đến giải thưởng Fields vào năm tới.

Ngày 28/10, Wang Hong cùng cộng sự Vesselin Dimitrov nhận Giải Salem, nhờ vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề mở lớn về giải tích điều hòa và lý thuyết độ đo hình học. Đây cũng là hướng nghiên cứu chính của Wang, tạo ra những tiến bộ đột phá trong việc giải một số bài toán "thế kỷ". Nổi bật trong số đó là Giả thuyết tập Kakeya - bài toán hơn 100 tuổi mà Wang và Joshua Zahl (Đại học Columbia) tìm ra lời giải hồi tháng 3.

Cùng ngày, Wang được trao huy chương vàng của Đại hội Toán học quốc tế Trung Quốc (ICCM) cùng các cộng sự Deng Yu và Yuan Xinyi.

Giải này được trao cho các nhà Toán học gốc Trung dưới 45 tuổi, có thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu Toán học thuần túy và ứng dụng. Đây còn được gọi là "Fields Trung Quốc". Trong khi đó, giải Salem được trao hàng năm cho một nhà Toán học trẻ vì những công trình xuất sắc trong lĩnh vực giải tích điều hòa và chuỗi Fourier, do Viện Nghiên cứu cao cấp (IAS) ở Princeton, Mỹ, quản lý.

Nhiều học giả tin rằng Wang nhiều khả năng đoạt giải Fields - được coi là "Nobel Toán học" nhất. Theo thống kê, trong số 56 người đoạt giải Salem từ năm 1968 đến nay, 10 người sau đó đã giành giải Fields. Ví dụ, nhà Toán học Terence Tao, chủ tịch của ủy ban khoa học của Salem năm nay, nhận giải vào năm 2000 và giải Fields vào sáu năm sau.

Wang Hong trong một giờ giảng tại Viện Courant. Ảnh: New York University

Hiện ở tuổi 34, Wang là giáo sư bậc hai (Associate Professor) tại Viện Courant, Đại học New York, Mỹ. Wang cũng là Giáo sư trọn đời tại Viện Nghiên cứu Khoa học cấp cao (IHES), là phụ nữ đầu tiên nhận chức này trong lịch sử viện. Đáng chú ý, 8/13 giáo sư trọn đời trước đây tại IHES đã giành giải Fields.

Wang Hong sở hữu một hồ sơ học thuật đỉnh cao hiếm thấy: đạt 653/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc năm 16 tuổi, được nhận vào khoa Khoa học Trái đất của Đại học Bắc Kinh. Wang sau đó chuyển qua học Toán vì đam mê, lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Paris Sud và Ecole Polytechnique (Pháp), bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ).

Wang còn có những đóng góp quan trọng cho các bài toán như Giả thuyết hạn chế Fourier và Giả thuyết tập khoảng cách Falconer. Trong năm nay, cô đã xuất bản hai bài báo trên bốn tạp chí toán học hàng đầu.

Khánh Linh (Theo European Central Station, IAS)