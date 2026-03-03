Ngôi sao Ngoại hạng Anh bị cấm tập tạ vì thừa cơ bắp

Adama Traore đã bị cấm tập tạ ở West Ham, vì HLV trưởng Nuno Espirito Santo cho rằng thể hình của tiền đạo cánh này đã đủ săn chắc.

"Cơ bắp của Adama thật khó tin, đó là do gen di truyền", Nuno Santo nói khi dự họp báo ngày 2/3 về lệnh cấm hy hữu với học trò. "Cơ địa của cậu ấy đã như vậy từ lâu rồi, nên Adama phải tránh xa phòng gym. Tôi đã yêu cầu cậu ấy không được vào đó nữa".

Trước trận thua Liverpool 2-5 hôm 28/2, tiền đạo West Ham Crysencio Summerville đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội quay cảnh đồng đội Traore đang ngồi trên ghế tập tạ. Nhưng Traore lập tức phủ nhận việc sử dụng tạ và HLV Nuno Santo hy vọng học trò sẽ tiếp tục tuân thủ quy định.

Tiền đạo West Ham Adama Traore (phải) tranh bóng với tiền vệ Man Utd Casemiro trong trận hòa 1-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh trên sân London ngày 10/2/2026. Ảnh: AFP

"Adama phải nhận thức rõ trọng lượng cơ thể hiện tại là quá đủ rồi. Cậu ấy chỉ cần thực hiện các bài tập bổ trợ phòng ngừa chấn thương, chứ không phải vào đó để nâng tạ", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Nuno Santo còn dẫn ra một ví dụ khác, là tiền đạo 18 tuổi thuộc đội U21 West Ham Airidas Golambeckis - để bảo vệ quan điểm. Ông nói: "Airidas dành hàng giờ trong phòng gym. Chúng tôi phải giúp cậu ấy tăng cân. Đó mới là người cần thêm cơ bắp. Còn Traore thì hoàn toàn ngược lại".

Traore trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ lừng danh La Masia của Barca và từng 8 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Anh là học trò cưng của Nuno Santo từ thời cả hai còn ở Wolves giai đoạn 2018-2021. Thời đó, đội ngũ y tế của đội chủ sân Molineux gợi ý Traore thoa dầu trẻ em lên cánh tay trước khi trận đấu bắt đầu và trong giờ nghỉ giữa hiệp. HLV Nuno Santo ngày đó giải thích phương pháp này là để giúp cầu thủ sinh năm 1996 tránh những chấn thương vặt.

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời từ bộ phận y tế, nó xuất phát từ chấn thương vai mà Adama từng mắc phải", HLV người Bồ Đào Nha từng tiết lộ. "Loại chấn thương này chủ yếu là do đối phương kéo tay, tạo ra tác động mạnh lên vai của Adama. Rất khó để ngăn cản cậu ấy, và việc dùng dầu trẻ em giúp hạn chế tình trạng đó. Adama ‘trơn’ hơn, giúp chúng tôi tận dụng tối đa lợi thế về tốc độ và tài năng của cậu ấy".

Traore thuộc nhóm 5 tân binh gia nhập West Ham vào tháng 1/2026, bên cạnh Pablo Felipe, Taty Castellanos, Axel Disasi và Keiber Lamadrid. Nhưng anh chưa đá chính trận nào trong màu áo mới tại Ngoại hạng Anh, dù từng 15 lần ra sân cùng Fulham ở nửa đầu mùa.

Trong khi Felipe hiện dính chấn thương bắp chân, Castellanos và Disasi đều đã để lại những dấu ấn tích cực, thì Traore vẫn đang gặp khó khăn trong việc tranh vị trí xuất phát. Đến nay, anh chủ yếu vào thay người, trong các trận gặp Chelsea, Burnley, Man Utd và Liverpool.

Traore bắt tay HLV Nuno Santo thời cả hai còn phụng sự Wolves. Ảnh: AFP

Ở chuyến làm khách thua Chelsea 2-3 ngày 1/2, Traore vướng vào vụ giằng co, xô đẩy cuối trận với hai cầu thủ chủ nhà là Marc Cucurella và Joao Pedro. Trong một pha bóng ở góc cột cờ, cầu thủ cơ bắp này đã hất văng đồng hương Cucurella và được truyền thông Tây Ban Nha miêu tả là "ném một bao cát".

Lần đá chính duy nhất của anh là trong trận thắng 1-0 ở hiệp phụ vòng 4 Cup FA trước đội bóng hạng dưới Burton Albion. Bất chấp việc học trò ít được ra sân, Nuno Santo vẫn hài lòng với quá trình hòa nhập của cầu thủ người Tây Ban Nha.

"Bạn phải hiểu rằng những cầu thủ không thi đấu cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng với chúng tôi trong việc chuẩn bị và là phương án dự phòng cho các trận đấu", ông giải thích. "Adama là cầu thủ độc nhất vô nhị. Thế giới bóng đá không có nhiều người sở hữu tốc độ và kỹ năng đối đầu một-một như cậu ấy".

"Adama là một tài năng mà chúng tôi phải tận dụng, nhưng cần có thời gian. Cậu ấy phải thích nghi và hiểu được nhiều thứ trong vận hành lối chơi của toàn đội. Nhưng năng lực của cậu ấy đã được chứng minh, không chỉ ở Wolves mà còn ở Anh và trong màu áo tuyển Tây Ban Nha cách đây không lâu. Vì vậy, chúng ta đang nói về một cầu thủ đẳng cấp cao", HLV Nuno kết luận.

Năm 2024, khi Traore còn khoác áo Fulham và đối đầu Man City của Pep Guardiola, HLV người Tây Ban Nha từng dành lời khen cho đồng hương. "Cậu ấy đơn giản là không thể bị ngăn cản khi có được vùng không gian trống trải, đến cả cầu thủ nhanh nhất của chúng tôi là Kyle Walker cũng bị cậu ấy cho hít khói. Khi Adama có bóng, đừng hòng đuổi theo được cậu ấy", Guardiola từng nói trước truyền thông ngày 5/10/2024.

